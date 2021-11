Piden justicia por el fallecimiento de niño en Hospital Distrital de Ybycuí

Los manifestantes llegaron hasta la fiscalía y en la Unidad del agente fiscal Marcelo García de Zúñiga, el padre del menor, Gaspar Ramón Palacios Franco, denunció por ”homicidio culposo” a dos médicos a quienes individualizó como Dra. Deysi Paniagua y Dr. Marcos Barrios. Ambos médicos habrían atendido al menor.

En su denuncia, el padre del niño explicó que el pasado 1 de noviembre, a las 11:00, aproximadamente, su hijo de 9 meses presentaba cuadro de vómito y diarrea. Su madre Catalina Benítez Gómez decidió trasladarlo hasta el puesto sanitario de la compañía Santa Ángela. En el lugar fue atendido, pero como no mejoraba pidió que sea trasladado al Hospital de Ybycuí.

Dijo que la madre con su hijo en brazos llegaron al Hospital Distrital de este municipio y fue atendido por la Dra. Deysi Paniagua, quien le recetó el medicamento Ondansentron de 2mg, quedó en observación desde las 12:00 hasta las 13:40, momento que su madre consulta si podían retirarse porque su hijo ya presentaba mejoría.

Alegó que ya estaban retirándose cuando se les acercó el Dr. Marcos Barrios, le observó y dijo que le recetaría un último medicamento para su mejor recuperación, cloruro de sodio de 10 ml, dos ampollas, que le inyectaron al niño.

Dijo que para las 14:30 horas, su hijo ya estaba intubado, ordenaron urgente su traslado al Hospital Regional de Paraguarí, donde ya llegó sin vida, y el acta de defunción señala que le diagnosticaron como probable causa de muerte “asfixia por broncoaspiración”.

La madre del menor dice que no cree en el diagnóstico y asegura que sabe que no le van a devolver la vida de su hijo, pero que va a luchar hasta conseguir justicia para que otras madres no lamenten la pérdida de sus hijos.

Mientras se mantenía la manifestación frente al local del Ministerio Público, Catalina Benítez Gómez, madre del niño fallecido, ya brindó declaración ante la asistente fiscal asignada para el caso, Mariela Maidana.

Al respecto consultamos con el director de la Novena Región Sanitaria, Dr. Osmar Galeano, quien manifestó que se solicitó informe al Hospital Distrital de Ybycuí y Paraguarí donde fue atendido el menor y los antecedentes del caso ya fueron remitidos a la Dirección de Regiones Sanitarias.