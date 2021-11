MUVH recibe postulaciones para ayudar a clase media a tener casa propia

Con el objetivo de facilitar los trámites para cumplir su sueño de tener casa propia a la gente de clase media, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), dirigido por Carlos Alberto Pereira, abrió la convocatoria para los interesados en acceder al programa “Mi Vivienda”.

Entre los requisitos están que los ingresos globales de las familias estén entre 1,5 y 7 salarios mínimos ( G. 3.400.000 y G. 16.000.000), que sean de nacionalidad paraguaya o extranjera con radicación permanente en el país o al menos un integrante de la familia, además de que la familia esté compuesta por matrimonio, unión de hecho, padre o madre con al menos un hijo a su cargo, hijo sostén o con un familiar mayor de 60 años.

Además, que no cuente con ningún inmueble propio en zona urbana ni estar realizando trámites de gestión de compra de alguno, tanto el postulante como los integrantes del grupo familiar; no haber construido, adquirido, ampliado o mejorado una vivienda con algún subsidio anterior ni contar con operaciones morosas e inhibiciones. Se solicita un ahorro previo, cuyo valor podría conforme a la categoría que se postula, que son cuatro, que define el aporte estatal del 5%, 10%, 15% y 20%, respectivamente. El aporte estatal no es restituible.

Los requisitos para beneficiarse con los mismos están aquí. Entre los mismos, establece que la solución habitacional debe encontrarse en zona urbana y con dimensiones mínimas de los dormitorios, y cuyo valor máximo sea 260 salarios mínimos (G. 595 millones)

Además, la cartera tiene alianzas entidades financieras para beneficiar al solicitante. Para mayor información, la gente puede encontrar al www.muvh.gov.py/mivivienda, o realizar consultas con los funcionarios llamando al (021) 413- 3540/151 en horario de oficina (de lunes a viernes, de 7:00 a 16:00), o vía mail al mivivienda@muvh.gov.py.