Paraguarí: párroco insta a nuevas autoridades a ser fiel y leal a su pueblo

El religioso también se dirigió a los concejales a quienes pidió que se conformen con su salario y trabajen lealmente por su pueblo que, por primera vez, tiene la posibilidad de iniciar un camino diferente, “un camino de servicio leal a los más pobres y necesitados”

Sugirió a los ediles: “No pidan sobre sueldo señores de la Junta Municipal, estamos cansados de oír G. 600.000 mensuales para gasolina, G. 300.000 para medicamentos, y empiezan a pedir a pedir en un pueblo humilde como el nuestro.”

“La palabra de Dios es clara, cada uno asume como quiere, que si eres infiel a Dios, a tus principios y a los que te rodean, no encontrarás el apoyo de Dios, ni tampoco el apoyo de tu pueblo, porque si eres infiel no eres creíble”, dijo el párroco Miró.

En este municipio, el encuentro para la toma de juramento de las nuevas autoridades se desarrolló en el tinglado municipal. El párroco Miró recordó un pasaje bíblico donde Juan Bautista le dice a unos que sean fieles al trabajo que están haciendo.

Explicó que la fidelidad “es como una mesa de tres patas, se rompe una de ellas y la mesa cae, no se puede aguantar, la fidelidad a Dios a sí mismos y a los demás, es fundamental, porque cuando se rompe una de ellas, se cae”.

Dirigiéndose al intendente dijo: ”Lo que hace que una persona sea creíble es la fidelidad. Una persona infiel, a su mujer, a su marido; una persona infiel, a su trabajo, a sus relaciones con los demás; una persona infiel a la palabra dada, no es creíble, no se le puede confiar nada. Porque quien no es fiel en lo poco, tampoco lo será fiel en lo mucho dice el Señor”.

Insistió en que “la fidelidad es lo que te hace a vos un ser humano, poder hablar y ser creíble, que puede actuar y creer lo que hace, pero si eres infiel, a tu mujer, a tu familia, en tu trabajo, en tu cargo como intendente, como concejal en la junta, como abogado como juez, como padre, si eres infiel, no sirves”.

Intendente promete inicio de grandes cambios

El intendente Emanuel Morán (PRF), al término de su juramento, agradeció a su pueblo que mediante la unidad hizo posible llevar la alternancia a la municipalidad local y que -según refirió- permite celebrar lo que va ser el inicio de grandes cambios en este “sufrido pueblo”.

Dijo, además, que llega para proponer “un modelo de ciudad, una ciudad sostenible, equilibrada con calidad de vida y desarrollo para todos y fundamentalmente enfocados en la futura generaciones”. ”Estamos preparándonos a nuevos desafíos y así para que los que nos sucedan puedan disfrutar de una sociedad magnífica, de un distrito progresista”, agregó.

Aseguró también que se trabajado bastante para construir esta ciudad que “hoy tenemos, y hoy estamos convencidos que mucho más aremos juntos, porque como intendente de la querida ciudad, como un servidor, voy a estar a disposición de todos y en el lugar que precisen”.

Igualmente, Morán instó a los concejales a trabajar todos juntos. “El tomar esta responsabilidad no es fácil, requiere de mucho compromiso y de bastante valor, lo que se gana como concejal o como intendente, es poco, pero si estamos aquí es porque queremos hacer bien las cosas, lo que importa es que todos saquemos adelante a nuestro querido pueblo”, sostuvo.

Todos los intendentes ya asumieron el cargo

En la víspera se completó el acto de posesión al cargo de los intendentes y los 18 distritos ya cuentan con sus respectivas nuevas autoridades municipales.

En el caso de Caapucú, es un hecho atípico, después de 30 años, se logra la alternancia durante la era democrática. Los sucesivos periodos quedaban siempre en poder de los liberales.

La división en un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Caapucú, permitió el triunfo del Lic. Gustavo Penayo (ANR), quien es apadrinado por el diputado Martín Samaniego.

Otro de los intendentes que despojó del poder al PLRA, es el de Mbuyapey, el ex comandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas Ortiz (ANR). Este cuenta con el apoyo del gobernado de Paraguarí, Juan Carlos Baruja (ANR, cartista).

Asimismo, la intendenta de Quiindy, María Gloria Caballero (PLRA), despojó a los colorados del poder, ante una cuestionada gestión de Alba Acevedo (ANR), a quien los pobladores le pasaron la factura.

En Yaguarón asumió Luis Rodriguez Lugo; en Pirayú, Chinthya Godoy de Echeverría; y en Ybytymí, Néstor Casimiro González. Todos estos son del Partido Liberal.

Los colorados castistas asumieron la intendencia en Paraguarí, con Marcelo Simbrón, y también en Tebicuarymí, con Éver Palacio.

Los cartistas que fueron reelectos y que ya asumieron el cargo son la de Ybycuí, María Del Carmen Benítez; en Caballero, Tomás Mereles; en Sapucái, Norma Zárate de Monges, y en María Antonia, Carlos Ledezma.

Los intendentes de Añeteté: en Carapeguá, Luciano Cañete; en Quyquyhó fue reelecta Patricia Corvalán; en Escobar asumió María Cristina Espínola; y en La Colmena, Sergio Galeano.

Por su parte, en Acahay tomó posesión del cargo Aldo Lezcano, quien se postuló por Alianza Acahay Diferente.