Caacupé: habrá tres puestos de vacunación para peregrinos

Durante una conferencia de prensa este martes en el Palacio de López, el ministro de Salud, Julio Borba, dio detalles logísticos sobre el “Operativo Caacupé” para la cobertura sanitaria de la peregrinación religiosa cristiana que tiene lugar desde finales de noviembre hasta el 8 de diciembre.

Cada año, la ciudad de Caacupé, en el departamento de Cordillera, recibe a decenas de miles de peregrinos cristianos que van a la ciudad por la festividad de la Virgen de Caacupé, que se celebra el 8 de diciembre.

La peregrinación masiva no se realizó el año pasado debido a la pandemia de COVID-19, pero este año se volverá a realizar y el ministro Borba subrayó la importancia de que los peregrinos estén vacunados antes de ir a Caacupé.

En ese sentido, señaló que habrá tres puestos de vacunación disponibles para aquellas personas que quieran vacunarse durante la peregrinación: uno en el cruce “Kurusu Peregrino” -en el kilómetro 48 de la Ruta PY02- y dos dentro de la ciudad de Caacupé, en los alrededores de la basílica, que es el punto central de la celebración religiosa.

Además, el ministro Borba señaló que habrá 67 puestos de salud distribuidos a lo largo de las rutas de peregrinación y en Caacupé, al igual que 32 ambulancias y 2.000 trabajadores de la salud desplegados.

Problemas con la vacunación

El ministro Borba comentó que la meta del Ministerio de Salud es lograr que la mayor cantidad posible de personas se vacunen antes de las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta que esa época del año trae un “aumento de las interacciones sociales” que incrementan el riesgo de contagio.

Sin embargo, los vacunadores siguen topándose con personas reacias a vacunarse, en particular en el interior del país, “donde aparentemente no llega información correcta sobre la importancia de la vacunación (…) No ven la importancia de estar vacunados”, comentó el ministro.

Citó como preocupación también los departamentos de Alto Paraná e Itapúa, puntos principales de cruce fronterizo con Brasil y Argentina, respectivamente, donde el índice de vacunación no llena las expectativas de las autoridades.

Disponibilidad de vacunas

El ministro Borba comentó que actualmente Paraguay cuenta con alrededor de 400.000 dosis de varias plataformas distribuidas en todo el país.

Agregó que antes de que termine el año se espera el arribo al país de más de dos millones y medio de dosis adicionales de plataformas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer.