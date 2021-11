Lanzaron el operativo Caacupé 2021 y determinan el uso obligatorio de tapabocas

“Hay un gran deseo de ver y agradecer a la Virgen por los favores recibidos”, comenzó diciendo el obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, al presentar la festividad de la Virgen de Caacupé, que luego de un año 2020 sin celebraciones, volverá a convocar a los fieles.

El acto de presentación de las festividades tuvo lugar en una de las capillas auxiliares de la basílica. Los organizadores informaron que el lema de la festividad será: “Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo” (Lc. 24, 33-35).

El novenario de la Virgen comenzará el domingo 28 de noviembre, terminará el 6 de diciembre, el 7 será la víspera y el día litúrgico. “El año pasado fue desolador y dije: ‘Esto no es Caacupé'. Hasta el chipero que gritaba: ‘Pemanonba piko’ describía la realidad que se atravesaba”, dijo Valenzuela.

Según el obispo, “el momento no es bueno por la pandemia, pero la gente llama y quiere venir; la gente quiere venir a Caacupé para agradecer”. El obispo insistió en el deseo que tiene la gente de estar con su protectora: “Dicen: ‘Nadie me va a atajar’. Quieren ver a la Virgen”.

Mencionó que ayer fue una prueba de fuego porque muchas personas asistieron a la misa. “Me decían: ‘Me adelanto, para luego seguir la fiesta por la TV’”, dijo. “La gente está tomando conciencia”, expresó en otro momento.

Recomendaciones para peregrinos

Durante la conferencia de prensa emitieron las sugerencias para los que van a ir a visitar la capital espiritual del país. Se destacan las medidas de higiene, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico.

No se recomienda que asistan personas que no tengan el esquema completo de vacunas contra el COVID, ni mucho menos las que no se hayan aplicado ninguna dosis. Tampoco niños menores de 12 años o personas que presenten síntomas respiratorios.

Además, aquellos que tengan enfermedades de base, como hipertensión, diabetes e inmunocomprometidos, entre otras patologías.

NOTICIA EN DESARROLLO.