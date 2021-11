Intendente de Paso Yobái plantea modificar Ley de Minas

El jefe comunal también sostuvo que se debe modificar la Ley Número 3.180 de Minería existente, que establece que los concesionarios de minas deben abonar al fisco en concepto de derecho minero solo el 5 % del producto bruto de los minerales explotados. Pero la legislación no define cuánto de ese canon corresponde para el municipio ni para otras entidades, afirmó el jefe comunal Óscar Chávez.

El intendente indicó que hay una gran problemática en la explotación de oro en la localidad de Paso Yobái. Explicó que alrededor del 30 % de la población del lugar se dedica a la minería, sin embargo, dentro de ese grupo también se encuentra gente de otros puntos del país, principalmente los inversionistas.

“Solo un 5 % (del beneficio) que no sabemos ni dónde se queda, ni donde se usa. En el municipio de Paso Yobái no veo ni medio gramo, ni un guaraní, ni medio centavo de beneficio que haya recibido a través de la minería (...) Es triste que en nuestra ciudad solo quede el agua contaminada y los cráteres, pero no así algún beneficio de la riqueza extraída”, expresó.

“Vamos a ir a hablar con la Comisión de Minas y Energías de la Cámara de Diputados, vamos a luchar por eso. Si ellos no nos escuchan vamos a pedir el apoyo del pueblo y de los medios de prensa”, indicó Chávez.

Enfrentamiento entre mineros

El jefe comunal lamentó que existan enfrentamientos entre mineros y sostuvo que ellos son engañados y manipulados por otros que no son de la ciudad. Un día antes del altercado que ocurrió el viernes pasado, Óscar Chávez tuvo una reunión con los mineros y dijo que buscó la forma de dialogar con ellos. Dado que su objetivo es que los ciudadanos de Paso Yobái trabajen como corresponde y los empresarios que invierten paguen sus impuestos.

Municipalidad con muchas deudas

Chávez alegó que quiere empezar su mandato con una “administración transparente” y que lo primordial es hacer la rendición de cuentas antes que la Junta apruebe el nuevo presupuesto.

Solo a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) la Municipalidad adeuda unos G. 90 millones, la nueva administración espera poder saldar dicho monto. También se adeudan obras que están en proceso como pozos artesianos y obras viales, además del pago de salario a los funcionarios municipales.

“Hasta el momento no se ha terminado el corte administrativo, pero ya encontramos cerca de G. 600 millones en deudas”, comentó.

Asimismo, señaló que la Terminal de Ómnibus se encuentra totalmente abandonada y que, “ es un espejo de las condiciones del distrito, está en estado deplorable y necesita muchas refacciones en los baños, y la pintura. En el mismo estado se encuentran el matadero y vertedero municipal”, refirió.

Maquinarias descompuestas

Dentro del corte administrativo que continúa su proceso también se encontró que tres de las seis maquinarias pesadas del municipio se encuentran en desuso y otro fue denunciado como robado, mientras que el resto se encuentra en taller de reparaciones.

“Hay comunidades a 40 km del centro, todos caminos de tierra, que necesitan ser reparadas para que estén en buenas condiciones y para eso necesitamos maquinas que funcionen, pero ya estamos gestionando la reparación de todas”, puntualizó Chávez.