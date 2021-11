IPS: De ejecutarse sentencia a favor de marinos se adelantaría el déficit en 10 años, advierten

Halley recordó que el caso de los 126 marinos que recurrieron a la justicia para intentar cobrar haberes jubilatorios por encima del tope establecido por el IPS como techo para el cobro de la jubilación por el momento está parado debido a una acordada que suspende los efectos pero que no anula la sentencia. “Ahí hay un riesgo latente que claramente no figura en los cálculos actuariales recientemente presentados por el IPS” expresó el ex gerente de prestaciones económicas.

En condiciones normales, el Instituto de Previsión Social (IPS) entraría en déficit corriente a partir del 2038 cuando empezaría a usar sus reservas de acuerdo con el nuevo cálculo actuarial de la previsional, y donde también se puede notar una disminución en el horizonte para el déficit actuarial en dos años desde el anterior reporte (2018) cuando se estimó que se empezaría a usar las reservas en el 2040, mientras que en el 2015 la proyecciones eran que recién en el 2045 el fondo empezaría a entrar en déficit.

De acuerdo a las proyecciones, el IPS podrá pagar las jubilaciones hasta el 2058 con el uso de las reservas, lo que significa que los fondos se extinguirán ese año si no se realizan ajustes

Sin embargo, de ejecutarse esta sentencia (de los marinos) en algún momento, este déficit se adelantaría como 10 años para adelante. Es decir en lugar del 2038 proyectado, ya en 2028 se empezaría a usar las reservas y para el año 2048 ya se usarían todas las reservas. Esto sin contar el precedente que sentará para otros casos similares de funcionarios que se jubilan con salarios altos, hay alrededor de 6.000 aportantes en esa condición y que podrían solicitar cobrar sus haberes por encima del tope establecido por la ley (hasta 10 salarios mínimos).

El Tribunal de Apelación resolvió en julio pasado como medida cautelar suspender el pago a marinos mercantes que exigen cobrar sus haberes jubilatorios por encima del tope establecido por ley del IPS (hasta 10 salarios mínimos). Esta determinación transitoria se produce hasta que sea resuelta la acción autónoma de nulidad presentada por el ente previsional contra el fallo de la Corte que habilita el pago al grupo reclamante.

Reformas urgentes

Para Halley este solo es uno de los problemas que pueden acelerar el déficit, por lo que insistió en la necesidad de plantear reformas urgentes antes que la crisis estalle.

El exgerente de Prestaciones Económicas del IPS manifestó que las reformas en materia de seguridad social deben hacerse ahora con tiempo, no cinco años antes. “No podes tener un sistema previsional sano, en una economía laboral enferma por la informalidad”, afirmó

“Necesitamos formalizar la economía laboral, no puede ser que de 10 trabajadores apenas 4 estén cotizando incluso en empresas formales. Si hablamos de reforma, tenemos que empezar por ahí “, insistió Halley.

En cuanto a la Caja Fiscal, vaticinó que para el 2026 ya va a tener problemas de pago. Estamos a menos de 5 años de un colapso social que le esperar para el próximo gobierno y que va a empezar por el sistema jubilatorio de las cajas cerradas”, aseveró.