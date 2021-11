PGN 2022: aprueban fondos para ONG y artículos del proyecto de ley

El senador Juan Darío Monges (ANR), presidente de la referida comisión asesora, señaló este lunes que están avanzando en el estudio del PGN 2022 que fuera aprobado por la Cámara de Diputados y adelantó que el dictamen será por la aprobación con modificaciones, atendiendo que ya realizaron cambios.

Explicó que esta mañana en la reunión de las comisiones terminaron de estudiar la parte de los articulados, las ONG y esta tarde decidirán sobre el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), así como también el aumento para los médicos del Ministerio de Salud Pública.

No dio mayores detalles con respecto a las ONG, pero de acuerdo a los informes manejados anteriormente la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso había recomendado destinar G. 51.464 millones (US$ 7,3 millones), lo que fue aprobado por Diputados en la sesión extraordinaria del pasado miércoles 10, lo que implica G. 1.000 millones (US$ 143.020) más de lo que planteó el Poder Ejecutivo.

Diben pide más recursos

El senador Monges también dejó en claro que en esta instancia del estudio del PGN 2022 “ya es imposible” aumentar recursos para las instituciones, al referirse al pedido que realizó en la fecha Carmen Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia (Diben).

Alonso fue al Senado a pedir G. 30.000 millones (US$ 4,2 millones) más para poder hacer frente a la demanda que tiene la institución, mismo pedido ya lo había efectuado en ocasión de la audiencia informativa llevada a cabo en la Comisión Bicameral en el mes de setiembre.

El presidente de la Comisión de Hacienda indicó que el Ejecutivo había pedido a las instituciones abstenerse de solicitar a la Comisión Bicameral gastos adicionales, pero finalmente se recibieron solicitudes de aumento de unos US$ 1.100 millones y es por ello, según dijo, se decidió usar los recursos disponibles como los del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para cubrir las necesidades de entidades sociales sensibles.

Al respecto, indicó que estos recursos fueron destinados nuevamente al Fonacide por G. 35.000 millones (US$ 5 millones) para financiar los juegos Odesur, que se realizarán el próximo año en Asunción, pero ya asignados dentro del presupuesto de la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Sin embargo, indicó que con esta decisión se quedan sin el adicional entidades como Diben, Clínicas, Salud Pública y otros.