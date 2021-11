Comisión del Senado decide hoy sobre FEEI y el aumento para médicos

La referida comisión asesora de la Cámara Alta emitirá su dictamen recomendando la aprobación con modificación del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Hacienda ya se expidió en la mayoría de los puntos modificados por Diputados, quedando por discutir en la fecha principalmente lo relacionado con la distribución de los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), y la reprogramación para que el Ministerio de Salud pague bonificaciones y aumento salarial a los médicos.

Diputados, en la sesión extraordinaria del miércoles 10, dispuso la utilización de G. 119.000 millones (US$ 17 millones) de los fondos del FEEI que tiene depositado en el Banco Central del Paraguay (BCP).

Estos recursos están previstos para la ejecución de programas plurianuales, pero Diputados decidió que sean destinados para la compra de kits y alimento escolar, gastos que originalmente estaban cubiertos con recursos del Tesoro dentro del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Al disponer que los kits y alimento escolar se financien con los saldos del fondo del FEEI, los legisladores liberaron los recursos genuinos para utilizar en otros gastos como la creación de cargos en la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública.

También incluyeron un artículo en el proyecto de ley de presupuesto que obliga al Ministerio de Hacienda a reponer esos recursos de acuerdo a su disponibilidad, pero la cartera ya adelantó que no está en condiciones porque los recursos que dispone están todos comprometidos en el PGN 2022.

Los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, sin embargo, definirán hoy qué monto será devuelto al FEEI atendiendo que algunos proponen que sea el 100% y otros que sea menor, en este último caso de tal manera a atender también necesidades de instituciones como Diben, crecimiento vegetativo de las universidades nacionales, Fondec, entre otros.

Aumento para médicos

Con relación a la reprogramación aprobada para el Ministerio de Salud Pública, mediante el cual se destinarán G. 150.000 millones (US$ 21,4 millones), previstos inicialmente para la compra de medicamentos, a cubrir contratación de personal, pago de bonificaciones y aumento salarial con la implementación de la carrera de los médicos, también se tiene dos posturas, en este caso de aprobación y de rechazo.

Salud solicitó la reprogramación de sus fondos el día de la sesión llevada a cabo en Diputados, ya que no estaba en el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

Las autoridades de Hacienda, sostuvieron que entidad sanitaria es la responsable de la distribución de sus recursos en base a sus prioridades y dentro del tope que se le había fijado, pero dejaron en claro que un nuevo endeudamiento será imposible en caso de que se precise la compra de más medicamentos.

Devolverán al Fonacide

En lo que respecta al uso de G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones) del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), la Comisión de Hacienda de Senado ya decidió el último viernes recomendar la devolución en su totalidad para asegurar la continuidad de las obras para la realización de los juegos Odesur, previstos para el próximo año en Asunción, porque la inversión se financia con el saldo de estos fondos.

Además, se acompañaría igualmente el aumento salarial para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y otras entidades educativas, que implica la continuidad del 11% percibido desde octubre y desde julio 5% más.

Sesión extraordinaria

El Senado analizará el PGN 2022 el próximo miércoles, desde las 9:00, y es un hecho que se apruebe con modificaciones, por lo que el proyecto volverá a consideración de Diputados para una segunda ronda de estudio. Si la Cámara Baja acepta la decisión de la Cámara Alta, el proyecto de ley será sancionado, pero si se ratifica en su decisión primera, volverá al Senado para la decisión final.

El Ejecutivo presentó un PGN de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones) y Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

Esta diferencia en su mayor parte obedece a que se amplió la previsión de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, como lo que había solicitado el Ministerio de Hacienda para destinar más recursos al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

A parte de elevar el déficit requerido por Hacienda, los diputados aumentaron US$ 35 millones por encima de este tope de gasto fijado por la cartera y lo calzaron inflando la estimación de recaudación en concepto de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto selectivo al consumo (ISC) al tabaco, para incrementar el presupuesto de diversas entidades, entre ellas las gobernaciones departamentales.