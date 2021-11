“Hurras, hep, hep y ra ra ra”: conozca a Vilma, la profe del “bomba pu” para el padre Alcides que se hizo viral

Por el Día del Párroco del año 2020, fecha que se celebra cada 4 de agosto, la profesora Vilma González decidió enviar a un grupo de WhatsApp un audio cantando una canción al padre Alcides Mendoza, de la parroquia santuario Dulce Nombre de Jesús de Piribebuy. El obsequio virtual gustó tanto en su entorno que terminó difundiéndose de grupo en grupo y ayer estalló en las redes sociales.

Escuche el audio para el padre Alcides aquí:

La profesora Vilma empieza su grabación luciendo su agudo timbre de voz y su capacidad de improvisación lírica. Pero no acabó allí: la canción deriva en un festín de sonidos que imitan la explosión de bombas y fuegos artificiales, la parte más alegre y divertida, que atrapó a las miles de personas que compartieron el audio.

“Felicidades, padre Alcides, en este grato Día del Párroco. Que Jesús y María le brinden siempre paz, amor, alegría y felicidad.¡Viva pa´i Alcides! ¡Viva el cura párroco de la parroquia Dulce Nombre de Jesús! ¡Viva, viva, viva! ¡Tres hurras! Hep hep hep, ra ra ra, pas pas pas pas pas... pam pam pam...” . A partir de allí se desgranan otros sonidos ininteligibles.

Padre Alcides: “De la abundancia del corazón habla la boca”

El agasajado, el padre Alcides Mendoza, valoró y destacó la creatividad y alegría de la profesora Vilma. Dijo que la docente siempre es ocurrente y divertida, que una persona es así cuando tiene el gozo del Señor en su corazón. “De la abundancia del corazón habla la boca”, señaló mencionando Lucas 6:45.

“El audio fue enviado en un grupo del consejo pastoral del movimiento apostólico. La profe Vilma mandó la serenata con fuegos artificiales por el Día del Párroco (4 de agosto) y se hizo viral, pero ya fue en el 2020; ahora resurgió y está teniendo más repercusión”, manifestó el padre Alcides.

“La profesora Vilma es una docente de educación artística, muy alegre, muy ocurrente, guapísima. Cuando yo escuché, le llamé, le agradecí y le felicité. Fue muy creativa y tiene linda voz. Fue muy aceptado por todos”, añadió.

El párroco dijo también que, más allá de que el hecho pueda ser cuestionado o criticado, para él y para muchos tiene mucho valor. “De la abundancia del corazón habla la boca, cuando uno realmente siente la paz, felicidad, alegría en el corazón, lo demuestra en los pequeños detalles. Eso se nota y eso es lo que el mensaje se transmite. Esa presencia de Dios en esa vida. El gozo es el que transmite esa paz y uno procura compartir lo que tiene en el corazón”, sostuvo.

Finalmente, dio un mensaje a la ciudadanía: “Como estamos llegando a fin de año, cerca de las fiestas, Navidad especialmente, debemos procurar prepararnos y vivir intensamente este tiempo que nos prepara para la Navidad, preparar nuestro corazón para que el Niño Jesús nazca en nuestro corazón. La presencia de Jesús siempre causa alegría”, afirmó.

“Me siento feliz por despertar una sonrisa en la gente”

La profesora Vilma González está jubilada, pero dedicó su vida a la docencia, al teatro -actuó en varias obras y en la película El toque del oboe-, la música, declamación y a la danza en forma empírica. Dijo estar sorprendida por la repercusión que tuvo su audio y que, aunque tuvo también críticas y cuestionamientos, fueron más las personas que la felicitaron por su voz y su creatividad. “Me siento feliz por despertar una sonrisa en la gente. Soy famosa ahora”, dijo entre risas.

“El audio es del año pasado, pero sigue latente. Yo estaba con problemas de salud y pensé en cómo podría saludarle. No pensé que iba a salir del grupo. Después ya se viralizó. Mi hijo me dijo que se estaban burlando de mí, después también se preocupó mi nieta, pero yo les dije que no se preocupen, que digan lo que quieran, que se rían. Si se ríen, está bien porque hay que reírnos. Estábamos en la fase más dura de la pandemia en esa época”, recordó.

“Mi nieta me dijo que ya haga TikTok”

“A pesar de las críticas, más fueron las personas que me apreciaron y me enviaron sus felicitaciones, incluso de otros países. Me felicitaron, me hice famosa. Mi nieta me dijo que ya haga Tik Tok”, contó divertida.

“Ahora me contratan para que cante en cumpleaños. No cobro porque soy parte de un grupo que ayuda a la Virgen de los Pobres, donde queremos hacer una fuente de agua para la Virgen. Entonces lo que le digo a la gente es que haga alcancías para lograr construir la fuente para la Virgen”, dijo.

La profe Vilma instó a las personas a sonreír y a hacer sonreír a los demás a pesar de las adversidades. “Me siento feliz de despertar una sonrisa en la gente porque eso es lo más lindo. Me divierto y divierto a la gente. Mis sobrinos me llaman la ‘pirotecnia humana’. Estamos en tiempos tan difíciles, que hay que tener mucha fe en Dios, confianza en uno mismo. Tomar las cosas con alegría, no con pesimismo, utilizar algunas estrategias para alegrar a los que nos rodean, porque solamente la sonrisa en el rostro y en el alma son lo que nos hacen felices”, dice con la sabiduría que le dio la experiencia.

“Debemos procurar ser felices ante las adversidades. Emitir onda positiva y no querer destruir lo bueno que otro trata de hacer. No podemos exigir que todos pensemos igual, pero podemos intentar no tomarnos todo para mal. Insto a los jóvenes y a los adultos a practicar el arte para expresarse”, invitó.