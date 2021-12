Surgen dudas sobre una millonaria compra de software de la ANDE

Unos US$ 13 millones es lo que estaría previendo gastar la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la compra de un nuevo sistema comercial. La adquisición será financiada con fondos de la Itaipú Binacional en el marco del convenio para el Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Paraguayo.

El proceso licitatorio se encuentra aún en proceso de planificación y publicación, pero ya surgen una serie de dudas.

El primer punto llamativo es que la empresa pública aseguró en una audiencia realizada la semana pasada que los requerimientos que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones surgieron de una auditoría internacional.

Nuestro diario asistió a la audiencia realizada de forma telemática y remitió consultas sobre la empresa que realizó la auditoría y si los resultados fueron publicados para que el acceso sea libre para la ciudadanía. Las consultas no fueron siquiera leídas por los moderadores de la audiencia.

¿La justificación?

Otro punto llamativo es que la Ande decidió realizar una Licitación Pública Internacional (LPI). De acuerdo a la ley 2051 de Contrataciones Públicas, esta figura puede ser utilizada solo en cuatro situaciones: en caso de obligación en tratados internacionales; si está estipulado de esa forma en un préstamo internacional utilizado para financiar la compra; si no existen proveedores locales que presenten ofertas; o en caso de que en una licitación pública nacional no existan propuestas o no cumplan con los requerimientos.

En el caso particular, no existió ninguna de estas situaciones.

En julio de 2020, la Ande publicó a través del portal de Contrataciones Públicas, una solicitud de información con respecto al Sistema de Gestión Comercial. Inicialmente el plazo era hasta el 30 de julio del año pasado y luego se extendió hasta el 7 de agosto.

Documentos y testimonios a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que al menos tres empresas locales respondieron a la consulta y brindaron detalles sobre la posibilidad de que empresas locales cumplan con los requerimientos.

Tampoco existió una licitación pública nacional que se haya declarado desierta o que no haya cumplido con los requerimientos necesarios.

Preocupación local

Desde la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisfot), manifestaron su preocupación al respecto al proceso licitatorio.

“Existe una gran preocupación al respecto”, afirmaron ayer desde el gremio.

“Esto se podría realizar sin problemas a nivel local”, agregaron al respecto.

Señalaron que una compra al mercado paraguayo podría representar ventajas como tener las fuentes del sistema y el soporte local.

“Uno se podría mover con otra velocidad porque al tener a las empresas acá, el acceso podría ser mucho más fácil”, acotaron.

Señalaron que las propias empresas locales podrían generar consorcios para poder cubrir todo el proceso, en caso de que la Ande considere que una sola no puede cubrir los requerimientos.

Manifestaron además que mal se podría señalar que las empresas de software locales no pueden cumplir con los requerimientos de un trabajo de este tipo, atendiendo a que la industria paraguaya se ha encargado de desarrollar los sistemas operativos encargados de las transferencias bancarias y también de telefónicas. Estos sistemas generan millones de movimientos diarios, un volumen de trabajo similar al que podría necesitar la Ande.

Cuestionamientos sobre precio

Otro punto bastante llamativo del proceso licitatorio que pretende realizar la ANDE es la elevada suma que pretende destinar para la compra del sistema informático.

Fuentes a las que tuvo acceso nuestro diario dan cuenta de que software como el que necesita la empresa podría adquirirse por mucho menos de US$ 13 millones.