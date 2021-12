Hugo Javier “pidió” a Diputados que se verifiquen “in situ” obras calificadas de “fantasmas”

Antes de la conformación del calendario de actividades en el marco de la intervención de la Gobernación del Departamento, el diputado Pedro Alliana comentó que se reunió con el gobernador de Central, Hugo Javier González, y que este se puso a disposición de la comisión de investigación. González fue convocado por la Comisión para el próximo lunes 13 de diciembre.

“Yo, como presidente del partido, hablé con Hugo Javier. Se puso a disposición y no tenía ningún inconveniente con que se conforme la comisión y estaba muy interesado en que esta inclusive verifique que no hay ninguna obra fantasma”, manifestó.

“Según informes que tenemos, son varias las instituciones que tienen problemas con rendición de cuentas y facturas falsas, entre ellos varios municipios y la Gobernación de Cordillera”, dijo.

“Nuestra idea es que la Comisión tenga todos los dictámenes, hagan todas las verificaciones de estas obras y poder tratar antes del receso parlamentario”, adelantó.

Obras “fantasmas”, facturas clonadas, desembolsos irregulares de fondos públicos y otras múltiples anomalías son las causales del pedido de intervención de la Gobernación de Central. Para esto se conformó una comisión especial de intervención, presidida por el diputado Ángel Paniagua (Colorado Añetete).

Consultado acerca de si ya tienen conversaciones sobre el caso dentro de Añeteté, dijo que todavía no, que están esperando el dictamen de la Comisión. “Si hay hechos, indicios que ameriten la intervención, estaremos acompañando, y si no, estaríamos rechazando. Si no hay obras fantasmas, no acompañaríamos la intervención”, afirmó.

Por otro lado, Ángel Paniagua, presidente de la Comisión, dijo que no se le va a convocar a Contraloría, Anticorrupción ni a la SET para esta investigación. Alegó que este hecho van a definir únicamente en instancias políticas. A su vez, Kattya González dijo que, igualmente, ella le va a convocar a Contraloría.

El calendario

De acuerdo al calendario presentado por la Comisión especial de intervención, la convocatoria queda de la siguiente manera:

Lunes 6 de diciembre se convocará a los concejales, a las 09:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja. Jueves 9 y viernes 10, los integrantes de la Comisión recorrerán por el Departamento de Central para verificar las obras. Lunes 13 se prevé la convocatoria al imputado gobernador de Central. Luego, para el martes 14 se estima la emisión del Dictamen de Comisión.

El gobernador de Central, Hugo Javier González, está imputado por lesión de confianza, asociación criminal y otros a raíz de denuncias por una serie de irregularidades sobre el manejo de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) según confirma el acta de imputación fiscal.