Nostálgicos pesebres se arman este año, cuentan vendedores

“Algunos ya no tienen espíritu. No les gusta el colorido, prefieren algo apagado este año”, comentó Julio Jara, vendedor de pesebres en el paseo sobre Pettirossi y Elizardo Aquino, Mercado 4 de Asunción. Muchos eligen comprar un nuevo pesebre este año, sin colorido, todo de azul, blanco o negro. Es un año diferente, una Navidad en la que se no necesariamente se brindará, sino que se vivirán momentos sensibles por los que fueron llevados por el covid-19 y se pedirá resignación.

Otros eligen, con más esperanza para el 2022, pesebres coloridos y grandes para pedir al Niño Jesús trabajo y salud. El pesebre más caro del paseo cuesta G. 1.500.000 y mide 80 cm, consta de 16 piezas y es traído, como todos los demás, desde Areguá.

Unas 100 familias trabajan en la obtención del barro, la elaboración, la pintura y la venta final de las figuras, relató Maura Denis, quien trabaja en el Mercado 4 y recibe pedidos al 0985 937 785.

Camellos rotos pueden arreglarse

Los nostálgicos que se aferran a esas figuras que incluso han perdido un “dedito” o una “cabeza”, o simplemente este año duro no les permite comprar nuevos camellos, pueden acercarse a la Alfarería Mendoza, sobre Pettirossi. A partir de G. 10.000 realizan restauraciones para recuperar la carita del niño Jesús o la pierna del ovejero. Se puede llamar al 0992 726 068.

Las trabajadoras ayer pintaban primorosamente a unos reyes magos cuando llegamos al mercado. Nos mostraron también esbeltas figuras de la Virgen de Caacupé, con cabello peinado en bucles y vestimenta muy elaborada. La madre de los paraguayos, con 70 cm. de altura, tiene un valor de G. 300.000.

Casitas y la infaltable flor de coco

En Avda. Perú y Teodoro S. Mongelós, Cristóbal Núñez y su familia ofrecen casitas de paja y madera a partir de G. 40.000. Es la primera vez que las hacen. Este año los empujó a buscar ingresos diferentes, explicaron.

También se puede comprar en el mercado la flor de coco por G. 10.000. No es necesario poner direcciones, porque el lector las encontrará por su inconfundible aroma en las diferentes esquinas.

Los que desean un combo de frutas para completar la estampa, pueden comprar sandía a G. 10.000, melón y piña 3 x G. 10.000, y manzana y pera a G. 3.000 cada una.

Si el Mercado 4 queda lejos, se tiene la opción de los vendedores en la zona de Puente Remanso, quienes han acaparado largas cuadras con su preciada artesanía.

Triste o no, el pesebre estará presente esta Navidad, porque las familias paraguayas ponen alma y fe para sobrevivir a esta pandemia.