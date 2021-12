Nuevo director de la PMT anuncia tecnología en control de tránsito y multas

Sostuvo que la implementación de recursos como cámaras que capturen las infracciones, los estacionamientos indebidos, etc, para que posteriormente la multa sea enviada a la casa del ciudadano, solucionará muchos de los problemas actuales, pues evitará que, por ejemplo, el infractor reclame al inspector y se den conflictos en la calle. “Máximo el ciudadano va a poner mala cara al recibir la multa, pero nadie va a poder hacerse el mbarete y el inspector tampoco podrá hacer nada”, señaló Christ Jacobs en referencia a la eventual implementación de avances tecnológicos en materia de multas de tránsito.

El nuevo responsable de la PMT prometió buscar alternativas para mejorar el tránsito asunceno, que actualmente es caótico principalmente en los puntos de salida y entrada a la ciudad y en horas pico.

Tramo de Mariscal López, un buen ejemplo

Citó como buen ejemplo de organización en el tránsito la intervención que se hizo sobre la avenida Mariscal López después de Calle Última, con cooperación coreana.

“Si uno viene, por ejemplo, desde San Lorenzo, al llegar a Calle Última el tránsito sobre Mariscal López automáticamente se vuelve fluido. Cortaron los accesos a la izquierda en ambos sentidos de entrada y salida, por lo que los semáforos van en onda verde coordinada en todo los puntos” y los de las transversales se redujeron bastante los semáforos. Para entrar a la otra vía hay que hacer un rulo, una vuelta a una manzana”, describió el nuevo director.

Recordó que Mariscal López y Eusebio Ayala son las únicas calles de acceso directo, por lo que si se llega a utilizar ambas vías en un solo sentido, tendría que haber una alternativa, una de salida directa a Asunción que pueda reemplazar esa entrada directa.

Pero, puntualizó, “sabemos que Asunción no tiene esa posibilidad, si no se sale por Mariscal López creo que no hay otra calle que permita esa salida”.

Se apunta a multas sin distinciones

Con respecto a otras problemáticas, como los estacionamientos indebidos y la doble o triple fila que ocurre frente a la Junta de Gobierno, mencionó que conversará con las autoridades (intendente) y propondrá utilizar directamente la tecnología para evitar los pedidos de “favores especiales” y multar a todos los infractores sin conflictos ni distinciones.

“El intendente está interesado en implementar tecnología para hacer control de tráfico en Asunción y también para evitar el mal estacionamiento. El plan lo tengo elaborado, estaba preparado para instalarse en rutas pero no hubo voluntad política. Incluso el proyecto de ley se congeló en el Congreso”, detalló Christ, quien anteriormente fue director de la Patrulla Caminera.

Tecnología debe instalarse

Finalmente, enfatizó que las multas que se emiten desde la Municipalidad también deben pasar a ser electrónicas. “La administración no puede estar funcionando a carbónico”, mencionó.

Resaltó que continuará con su política de celular abierto para leer las denuncias de los ciudadanos. Se lo puede contactar al (0984) 176-037.