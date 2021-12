Cuestionan la falta de metodología y organización para la verificación de “obras fantasmas” de Hugo Javier

“Con los diputados Édgar Acosta y Rodrigo Blanco decidimos no hacerlo (asistir a verificación de obras de Hugo Javier), teniendo en cuenta la falta de metodología y organización. No se encuentra lo que no se busca. Este es el tour de Hugo Javier González”, manifestó esta mañana la diputada Kattya González, quien forma parte de la Comisión Especial que debe dictaminar sobre el pedido de intervención a la Gobernación de Central.

Según la diputada, nada fue consensuado en este recorrido y dentro de la Comisión no se definió ni la hoja de ruta ni quiénes serán los peritos y técnicos que deberían acompañar el recorrido esta mañana. “Con los colegas decidimos no prestarnos a este circo”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal.

Hizo énfasis en que el departamento Central tiene 19 ciudades y los parlamentarios ni siquiera saben cuáles van a recorrer hoy, pues lo único que les notificaron es el horario en que deben estar en el Congreso para el inicio de la supuesta verificación.

González afirmó que en el grupo de WhatsApp conformado entre los miembros de la Comisión tanto ella como Acosta pidieron la hoja de ruta, pero “el silencio respondió”.

En otro momento, manifestó que el informe emitido por la Contraloría sobre las obras es tan contundente que “no hay maquillaje o revoque que pueda ocultar. Son G. 18.000 millones que fueron auditados y ni un solo guaraní tiene respaldo documental, ni papel higiénico no tiene”, añadió.

Cabe resaltar que el objetivo de esta verificación “in situ” es supuestamente el de intentar desmentir que se trate de obras “fantasmas”. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se trata de que la infraestructura no exista, sino que presuntamente se usaron obras ya pagadas para desviar otros fondos.

Desmiente a oposición

Por su parte, el diputado Ángel Paniagua (ANR, oficialista), presidente de la Comisión Especial que debe dictaminar sobre el pedido de intervención a la Gobernación de Central, desmintió a los diputados opositores, pues aseguró que existe un cronograma.

“Es traído de los pelos, es cuestión de la oposición. Acá no miro oposición ni oficialismo; así tenemos que hacer con ecuanimidad y con seriedad el trabajo. Es mentira que no hay cronograma”, sostuvo.

“Ya dije que nos iban a acompañar profesionales, gente a favor y en contra del gobernador. Eso quiere decir que desde un primer momento hay una hoja de ruta”, agregó.

Refirió, además, que la verificación de este jueves se realizará en Areguá y tendrá el acompañamiento de 7 técnicos en construcción que ya intervinieron para la Comisión de Obras de la Cámara. Sin embargo, dijo que desconoce la identidad de estos técnicos.

Solo verificarán las obras

Así también, Paniagua reconoció que la intención de la Comisión es solamente verificar el estado de las obras, pues indicó que en la investigación del Ministerio Público se determinará si se cometieron las irregularidades por las cuales fue procesado Hugo Javier.

“Nosotros haremos la verificación de obras. En otra instancia se va a dirimir y si hubo o no sobrefacturación”, destacó.

Incluso, reveló que hasta el momento no se reunió con el equipo fiscal que lleva a cabo las investigaciones sobre las denuncias contra el “Número 2″.

Igualmente, el diputado oficialista indicó que durante la audiencia del gobernador de Central ante la Cámara Baja, el próximo 13 de diciembre, se solicitará al mismo el pliego de bases y condiciones para cotejar con las verificaciones realizadas durante el recorrido de obras.