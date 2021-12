Caso familia Sopeña: Fiscalía confirma que expediente y juicio de desalojo nunca existieron

Los fiscales Sandra Ledesma y Augusto Ledesma Blasser, allanaron esta mañana el Juzgado de Paz de la Catedral en busca del expediente caratulado “Ema Nilza Turo Martínez c/ Formasa S.A”, supuesto juicio en el que la familia Sopeña, fue despojada de una ambicionada propiedad de casi cinco hectáreas ubicada sobre la calle Leonismo Luqueño y Felipe González, a tres cuadras de la Fuerza Aérea Paraguaya, en este distrito. El inmueble está valuado en US$ 4.000.000.

“El Ministerio Público tenía la sospecha que el expediente de desalojo en el cual se había dado supuestamente la orden para desalojar a esta familia, a lo mejor no existía. No encontramos registro alguno del expediente. Hemos revisado el libro de entrada, biblioratos, carpetas de A.I. (Acto interlocutorio, resoluciones, todo, todo. Inclusive hemos revisado el sistema de estadísticas y tampoco hemos encontrado una sola resolución que pueda demostrar la existencia de dicho expediente. A pesar de la búsqueda intensa, no hemos encontrado nada que tenga que ver con ese expediente”, declaró la agente Ledesma luego del allanamiento realizado en el Juzgado.

Sin embargo, la fiscal afirmó que el mandamiento de desalojo firmado por la actuaria Mouriel Vera y la jueza Fátima María Luisa Vera, tía de la actuaria, indiscutiblemente salió del Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción.

“La supuesta orden tuvo que haber salido efectivamente de este Juzgado porque tiene la firma de la actuaria y de la jueza fallecida. Ahora, no tenemos el original de la orden, era una simple copia lo que se había presentado para hacer el desalojo”, refirió Ledesma.

Con este hecho, dijo que cobra fuerza “la hipótesis que tiene el Ministerio Público”, haciendo referencia sobre un inminente juicio ficticio. “Esperamos encontrar alguna notificación, algo, sin embargo, no encontramos absolutamente nada. No existe el expediente”, remató Ledesma.

Por su parte, el fiscal Augusto Ledesma, dijo que la investigación proseguirá hasta llegar a los verdaderos responsables.

Documentos con firma de jueza fallecida

En la casa de la actuaria judicial Mouriel Vera, esta madrugada durante el allanamiento, se encontró oficios en blanco que llevaban la firma de la jueza de Paz Fátima María Luisa Vera, su tía, quien falleció hace ocho meses.

“Se incautaron varias documentaciones y algunos oficios firmados en blanco, ya con la firma de la jueza fallecida. Sería una rosca para obtener inmuebles; la manera en la que la obtienen es la que hay que investigar. No sabemos todavía quiénes son las personas involucradas. Es una causa bastante interesante, creo que vamos a destapar una asociación criminal que se encuentra tratado de obtener inmuebles ilícitamente”, detalló la agente del Ministerio Público.

Mouriel Vera trabaja en el Juzgado de Paz de donde supuestamente salió la orden de desalojo contra la familia que denunció el hecho punible.

