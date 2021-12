Creen inaceptable la falta de control al clan González Daher

“La gavilla de González Daher trabajó como una organización criminal con los responsables institucionales. La discrecionalidad con la que actuaron no puede ocurrir, y ese reclamo hay que hacerle a Mario Abdo Benítez. No te puede temblar el pulso y no te puede dominar una persona como el expresidente Horacio Cartes, y que las instituciones sigan funcionando para los intereses de él. Y Mario Abdo Benítez y los titulares de diferentes instituciones permitieron que esto ocurra de nuevo”.

Así señaló el senador del Frente Guasu Jorge Querey durante una entrevista en ABC TV, en la que habló sobre la creación de una comisión bicameral de investigación a las instituciones públicas y privadas que “colaboraron” con los “aprietes” extorsivos del clan González Daher.

El legislador dijo que, contrariamente a la actuación que tuvieron los organismos de control del BCP y la Seprelad, los responsables de la comisión bicameral sí trabajarán correctamente. “A nosotros no nos va a temblar la mano”, aseguró.

Señaló que el día que tengamos un control institucional vamos a estar dando un paso gigantesco para derrotar, no solo a la cúpula del Partido Colorado, sino a todos esos sectores que se presentan como ‘exitosas personas’ de nuestra sociedad”.

Sostuvo que la Seprelad debe aclarar suficientemente si hubo o no control a las actividades ilícitas del clan González Daher.