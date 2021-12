Hugo Javier es “la estrella de la corrupción 2021″

Los ciudadanos indignados, que llevan protestando contra la corrupción desde que comenzó el primer escándalo relacionado al exsenador Óscar González Daher, presionando hasta que el congresista perdió la investidura y continúan hoy día repudiando a todos los corruptos que desmantelan las instituciones públicas, organizaron este miércoles un acto de protesta frente a la sede de la Fiscalía General del Estado (Chile esquina Ygatimí).

En plena calle montaron “el árbol de la corrupción”, un árbol de Navidad que, aprovechando la fecha, representa a la larga lista de corruptos que manchan las instituciones públicas de nuestro país.

En la parte más alta, donde tradicionalmente se ubica la estrella de Belén, los manifestantes eligieron exhibir la fotografía del gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y otorgarle el premio a “la estrella de la corrupción año 2021″.

“Que renuncie”

Con este “reconocimiento”, los manifestantes quisieron “premiar” al actual gobernador y pedirle “que renuncie o pida permiso, por dignidad y por respeto”.

“Hay más de 300 casos de corrupción detectados en todo el Paraguay, el 95% de los municipios están siendo investigados por actos de corrupción. La mayoría de las gobernaciones tienen problemas con la Justicia”, recordó Cándido Brizuela, uno de los activistas.

Dijo que la muerte de OGD “es un alivio para el país porque, si bien tenía que haber pagado con pena privativa de libertad, ellos han causado muertes y daños innumerables por culpa de sus actos”.

Víctimas necesitan resarcimiento

Resaltó que, más allá de la cárcel, la tarea importante que tiene que hacer la Justicia es resarcir el enorme daño patrimonial causado a cientos de víctimas.

“Queremos un país donde la Justicia sea independiente de los políticos, parlamentarios, autoridades de turno. Reiteramos el pedido a la fiscala Sandra Quiñónez de que dé un paso al costado y entregue su cargo a una persona que sea más objetiva en la lucha contra la corrupción”, expresó Brizuela.

En el arbolito hay más de 300 fotografías y nombres de corruptos, y unos 50 activistas están acompañando este acto. Mucha gente pasa por el lugar y se toma fotografías con el árbol, sumándose así a la protesta.

“La ciudadanía ya dio su veredicto”

Además, hay pasacalles que exhortan a Hugo Javier a dejar su cargo mientras dure el proceso judicial. El acto será hasta las 13:00.

“Supuestamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la ciudadanía ya dio su veredicto: es un delincuente que tiene que ir a Tacumbú. La gente lo votó para que administre la cosa pública y no para robar del presupuesto. Está comprobado que tiene serias conductas antijurídicas dentro de su administración. No tiene excusas para no renunciar”, expresó Brizuela.

Añadió que “si como dice es buena persona (Hugo Javier) y nunca robó, que deje de chicanear ante la Justicia”.