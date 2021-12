Hermano de ganadero asesinado en Yby Yaú: “Es una vergüenza vivir aquí en Paraguay”

“Aquí en Paraguay no tenemos justicia y nuestro Presidente es un badulaque. Es una vergüenza vivir aquí en Paraguay. Estamos indignados. Hoy se termina una familia. No vayan a esperar que la Policía haga justicia. Ustedes deben defenderse. No sabemos en qué mundo estamos. Si quieren la seguridad de su familia, deben tener armas y defenderse ustedes. Los policías no tienen ni la mínima preparación. Ellos tienen miedo”, expresó Julio Barboza, hermano del hombre raptado ayer y cuyo cuerpo fue encontrado esta mañana.

Lea más: Encuentran muerto a uno de los desaparecidos en Yby Yaú

Julio manifestó que ellos solo se dedican a trabajar, mientras muchos otros solo se dedican a delinquir aprovechando la nula preparación policial.

“No sabemos quién fue; nosotros simplemente trabajamos y trabajamos. Hubo una extorsión; hace unas semanas antes a mi hermano se le exigió unos G. 10 millones para que pueda trabajar libre, le amenazaron que si denunciaba iban a asesinar a su familia. Ayer también ingresaron a la casa de su esposa, le exigieron G. 100 millones, ella solo tenía G. 8 millones. Yo fui a buscarle a mi hermano y ya fui recibido a balazos”, dijo Julio.

Manifestó que su familia se dedica a la ganadería a pequeña escala y tiene una pequeña despensa en su casa, y que constantemente son chantajeados por los delincuentes de la zona, sin que la Policía brinde seguridad. Están desamparados a su suerte, por lo cual instó a tomar las armas para defenderse.

Lea también: Encuentran segundo cuerpo en Yby Yaú

Hugo Milciades Barboza Esquivel (34) y Mario Fabio López Romero (39) fueron llevados ayer por un grupo criminal y luego se llamó sus familiares para exigir el pago de G. 100 millones por su liberación; sin embargo, ambos cuerpos fueron encontrados esta mañana.