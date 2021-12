Sigue la extrema lentitud en paso fronterizo entre Falcón y Clorinda

Desde la reapertura de Argentina para el ingreso por Clorinda, todos los días las filas son extremadamente largas y avanzan con suma lentitud. Esta mañana, Gladys López, una de las que aguardaban para ingresar al vecino país, contó que en una hora apenas cinco vehículos avanzaron.

“Tenemos que esperar en el sol con este calor... Acá tratando de tener paciencia porque es muy lento, hace más de una hora empezaron y apenas cinco autos pasaron. Es muy lento todo, tenemos gente con criaturas, personas con discapacidad y adultos mayores, gente que no puede esperar tanto tiempo”, lamentó.

La compatriota manifestó que, en estas fiestas, las Aduanas de ambos gobiernos deberían tener a más funcionarios trabajando para agilizar el paso. Además, destacó que hay mucho desconocimiento y la gente llega sin saber todos los requisitos que debe cumplir.

“No informan correctamente a la gente, muchos no pueden siquiera hacer la declaración jurada, por ejemplo, porque no tienen internet. Hay gente que no está informada y ni sabe qué hacer, no tienen redes sociales incluso”, manifestó López.

Esta mañana, el calor vuelve a ser intenso y las filas de espera son muy extensas, sobre todo considerando la cercanía de la fiesta de Año Nuevo, reportó el periodista de ABC José Ignacio Melgarejo.

