Yby Yaú: confirman dos desaparecidos y hablan de grupo criminal

Dos fueron las personas reportadas como desaparecidas desde ayer en horas de la tarde en la zona de la colonia Bernardino Caballero, en Yby Yaú. Las mismas fueron identificadas como Hugo Milciades Barboza Esquivel (34) y Mario Fabio López Romero (39), que son primos entre sí. A su vez Barboza es primo del intendente de la ciudad, Vidal Argüello.

Lea más: Reportan tiroteo con un herido y otro desaparecido en Yby Yaú

La información fue confirmada por Mirna Barboza, hermana de Hugo y prima de Mario este martes en conversación con ABC Cardinal 730 AM.

Mirna Barboza contó que la esposa de Mario intentó contactar con él alrededor de las 18:00 en un establecimiento donde trabaja, a unos cinco kilómetros de su casa, pero no pudo dar con él, por lo que pidió a su cuñado, de nombre Julio Barboza, que vaya junto a él.

Julio Barboza fue a buscar a su hermano Mario pero se encontró con unos criminales en el sitio, por lo que se internó en una zona boscosa. Los delincuentes le dispararon en una de sus piernas y luego Julio logró huir. Actualmente está recuperándose y fuera de peligro; ya conversó con la Policía.

En ese mismo instante, la casa de Hugo Barboza, donde estaba su esposa con sus hijos, estaba siendo asaltada. No se sabe si por los mismos criminales que se habrían llevado a su esposo u otros. Estas personas exigieron a la dueña G. 100 millones, pero la mujer les respondió que no tenía ese dinero y que solo tenía G. 8.000.000, monto que los ladrones se llevaron.

“Para nosotros es muy duro lo que estamos pasando, estamos helados porque no pudimos dormir. No sabemos nada, estamos esperando a que amanezca para salir a buscar”, dijo Mirna Barboza en la madrugada de este martes. La hermana de una de las víctimas afirmó también que no quieren involucrar en este caso al intendente de Yby Yaú - primo de ambos - y que están dispuestos a negociar con los secuestradores.

Aún no califican como secuestro

Nimio Cardozo, jefe del departamento de Antisecuestro de la Policía, afirmó que todavía no toman el caso como un secuestro al no haber pedido de rescate.

Cardozo recordó que Hugo Barboza radicó una denuncia por robo hace unos tres meses en donde delincuentes camuflados le exigieron dinero y le dijeron que si quería trabajar tranquilo debía entregarles unos G. 70 millones. En esa ocasión los ladrones se llevaron unos G. 23 millones.

El comisario indicó que todo apunta a que se trataría de delincuentes comunes con nexos con el narcotráfico.

“Hay muchas que no realizan la denuncia de extorsión o de asalto porque es un grupo bastante temible. El anterior líder era el miembro del grupo de sicarios de Jarvis Pavao (...) Para mí, es un caso de delincuentes comunes que se dedican a extorsionar”, añadió el comisario Cardozo.

Finalmente, indicó que ya están trabajando para poder dar con los autores del hecho y poder rescatarlos.