Aumentan los cuadros respiratorios: se triplicaron las consultas y los no vacunados acaparan salas COVID

El director del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Ricardo Olmedo, reveló a ABC Cardinal que en los últimos 15 días pasaron de tener unas 100 consultas diarias por cuadros respiratorios a recibir a entre 250 y 300 personas por día aproximadamente.

“Hay mucha influenza, por los viajes. También resfriado común; la gente piensa lo peor y entonces consulta”, agregó.

Lea más: Más de cien consultas al día por cuadro respiratorio en el Hospital Integrado

Olmedo también refirió que en este centro están registrando un aumento de los casos sospechosos del COVID-19 en las últimas semanas.

En ese sentido, Olmedo señaló que están en “alerta” ante el ingreso de una nueva ola tras la confirmación de los primeros casos de la variante ómicron, considerada de mayor transmisibilidad. Afirmó que están preparados para convertir nuevamente el Hospital Ingavi en un centro de atención exclusivo del COVID-19.

Lea más: Cifra de internados por COVID aumentó en un 100% en el Ineram

No vacunados son mayoría

En cuanto a las hospitalizaciones, Olmedo indicó que, de los 119 internados por cuadros respiratorios, ocho son pacientes COVID-19 y 15, sospechosos.

Según indicó, el 80% de los internados por COVID-19 son personas no vacunadas o que no completaron su esquema de inmunización. “La mayoría es gente mayor de 50 años para arriba. Vacunados son pocos. La mayoría son insuficientemente vacunados o no vacunados”, sostuvo.

Lea más: Hospital Ingavi: de una saturación permanente al alivio del descenso de casos

Precisó que en terapia intensiva hay 30 hospitalizados, de los cuales cinco padecen el nuevo coronavirus.

El director del Ingavi también adelantó que este miércoles dos personas fallecieron de COVID y añadió que hay otras dos muertes que se sospechan que se produjeron por esta enfermedad.