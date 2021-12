Cifra de internados por COVID aumentó en un 100% en el Ineram

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram), doctor Felipe González, precisó a ABC Cardinal que aumentó en un 100% la cantidad de internados en sala de contingencia del centro durante la última semana.

Según refirió, la mayoría de los hospitalizados son pacientes que requieren de atención crónica en el centro respiratorio. “De estar teniendo un nivel de entre 22 y más pacientes en los últimos dos meses en el sector de contingencia, el último fin de semana se elevó a 40, que sería el 100%”, declaró.

González, asimismo, señaló que también registran un incremento en cuanto a las cifras de internados por COVID-19. Precisó que, de tener un promedio de ocho pacientes diarios, actualmente cuentan con 17 hospitalizados por el nuevo coronavirus.

Insta a vacunarse

Agregó que el 60% de los internados por COVID-19 no están vacunados, mientras que entre los inmunizados la mayoría son pacientes con problemas pulmonares, de edades avanzadas o con enfermedades de base.

A la vez, destacó que “los pacientes que tienen doble o triple inmunización presentan cuadros leves. No así los cuadros que no tienen una inmunización completa o que no han sido inmunizados, que sí presentan cuadros severos”.

El director también refirió que si continúa la tendencia de aumento de casos, se podría dar nuevamente un colapso de las áreas de internación del Ineram. Incluso, mencionó que sus colegas ya le solicitaron readecuar el centro y convertirlo nuevamente en un hospital de referencia ante el nuevo coronavirus.

En ese sentido, instó a mantener “cautela” en cuanto a los cuidados sanitarios y, por sobre todo, a vacunarse contra la enfermedad. “Estamos en una situación en la que tenemos que tener cierta cautela. Estos casos pueden aumentar, de seguir las aglomeraciones masivas en centros de alta concurrencia”, subrayó.