Roces entre Añetete y cartismo por críticas de Alliana a Mario Abdo

La interna colorada está al rojo vivo de cara a las presidenciales del 2023. El enojo en el entorno presidencial fue por las declaraciones de Pedro Alliana a la 780 AM donde manifestó que “Abdo decepcionó en muchos ámbitos y no llenó las expectativas de la ciudadanía”. Agregó que el mandatario “se equivocó mucho en los nombramientos de algunos ministros y no los cambió a tiempo”.

Espínola expresó que esa es una actitud de ingratitud “para con un presidente de la República que hizo mucho por su departamento”, aludiendo al titular colorado, oriundo de esa zona del país. Alliana fue gobernador de Ñeembucú y actual diputado por ese departamento.

El asesor refirió como ejemplo de obras de Gobierno en ese departamento, la ruta San Juan Ñeembucú, la ruta Alberdi-Pilar y la franja costera.

“Mangui (Alliana) es vocero de un sector cuando su función es unir al partido. Este Gobierno realizó y va a seguir realizando obras históricas en el departamento de Ñeembucú, como la costanera (de Pilar), ruta Alberdi- Pilar; Pilar- Gral. Díaz. El puente de 1.200 metros sobre el río Tebicuary; 230 viviendas a inaugurar en Pilar, después de 12 años”, expresó Espínola en su cuenta de Twitter.

Alude al contrabando

En otro momento, Espínola apuntando a Alliana, hizo una llamativa mención al contrabando. Refirió: “Ingratitud total con un Presidente quien te otorgó la posibilidad de tener los cargos de confianza en el departamento, hasta cuando llaman desesperados porque (Emilio) Fúster (titular anticontrabando) opera en la frontera”.