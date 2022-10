Video: Paola Ferrari y sus emotivas palabras para su equipo pero fuertes contra las autoridades

Con la arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) completamente llena y considerando la fila de personas que iba por cuadras ayer, es innegable que el encuentro entre la selección nacional de Básquet Femenino y la de Colombia por la medalla de Oro en ASU 2022, generó un masivo interés por ver a las deportistas dando todo de sí para dejar el nombre del país en alto en estos juegos.

La capitana de las Panteras, Paola Ferrari, quien también se volvió tendencia en las redes sociales entre anoche y hoy, brindó unas palabras a su equipo tras haber conseguido la Medalla de Plata.

En este material, habla emotivamente a sus compañeras de equipo, sin embargo, a la vez, manda un fuerte mensaje hacia las autoridades deportivas, manifestando que las mujeres no tienen un torneo nacional y tampoco reciben un salario, derivando así que deban estar trabajando en varios lugares al mismo tiempo, demostrando así una falta de apoyo hacia ellas.

“Es increíble, eso se llama tener huevos. Eso solamente hace la gente que ama lo que hace y nosotros no lo hacemos por plata, ustedes no tienen un torneo y no se les paga. Trabajan en todos los colegios y eso es digno de admirar, son unas ídolas y ojalá que esto repercuta”, expresó.

Medallistas sin liga

Definitivamente el básquet femenino causó furor en estos juegos y las mujeres lograron esto pese a que los dirigentes no dan muestras de valoración a las basquetbolistas que ya sumaron tres consagraciones internacionales entre junio y octubre.

Tal como lo decía Ferrari, ellas no llegaron a disputar ni un partido oficial a nivel local y de hecho, parece que tampoco está en los planes programar algún encuentro oficial de la liga femenina, es decir, no cuentan con un torneo ni salario.

Llama la atención también que este video primeramente fue compartido en las historias de Instagram de la Secretaría Nacional de Deportes (@snd_py) sin embargo, ahora ya no se encuentra disponible, sino, hay otro video entre las publicaciones con evidentes saltos -o cortes- hechos mediante edición.

“Lo demostramos acá en la cancha porque en la cancha uno demuestra lo que uno es. Por fin nos van a valorar y saber lo que hicimos”, había expresado la capitana y ahora queda esperar.

