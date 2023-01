“No creo que pueda dormir de la emoción”, resalta la madre de la bebé hallada

María Ángela Zelaya, madre de la pequeña hallada, Ángela Magalí, Agregó que su corazón está lleno de felicidad, tras el esperado reencuentro con su hija recién nacida. Relató el dificil trayecto que le tocó vivir de Capiatá hasta Caacupé para ver a su pequeña que fue llevada hace días desde el Hospital Materno Infantil San Pablo. “Yo ya quería venir en avión porque quería verla demasiado”, expresó.

Así su marido le contó de la feliz noticia

Relató cómo se enteró de la noticia que le marcó una sonrisa de oreja a oreja. “El fiscal avisó a mi marido y se puso muy feliz. No me decía nada y yo quería saber qué es lo que pasaba. Después me hizo sentar, me abrazó, me besó y le pedí que me cuente qué es lo que pasa. También abrazó a sus hijos que estaban ahí durmiendo. Después el gritó ‘Gracias, señor’, luego me contó”, detalló María Ángela.

Recordó además ese mágico momento de reencuentro y la tuvo de vuelta entre sus brazos. “Le abracé muchísimo ahí. Cuando le vi y me pusieron en mi en mi brazo, yo no podía creer lo que pasaba”, subrayó la madre muy feliz.

Agradeció también a la mujer, ahora detenida, de trasladar a su bebé hasta un hospital para que sea atendida. “Agradezco porque le trajo mi bebé que está un poco enfermita”, dijo. Agregó además que desde que vio a su hija comenzó a mamantar, alimento que la ayudará a recuperarse pronto.

Irán hasta la Basílica de Caacupé

Señaló que, a penas se recupere la bebé irán hasta la Basílica Menor de Caacupé para agradecer este momento.

En esos días difíciles de incertidumbre, María Ángela recuerda que su mamá, su hermana y vecinos fueron su suporte y le dieron fuerzas para la lucha hasta encontrar a su hija.

Ahora que su hija ya está bajo su cuidado en el hospital de Caacupé, señala que no puede despegarse un segundo. “No, no creo que pueda dormir. No creo muy bien, mi ojo está así por ella y no me voy a despegar un segundo”, expresó.

Finalizó dando un mensaje a todas las madres de cuidar a sus hijos ante similares situaciones. “Que tengan cuidado porque yo ya viví. Yo vi un momento loco, pero ahora ya estoy feliz”, finalizó con una sonrisa.