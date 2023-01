Bebé robada y recuperada: “Recé de día y de noche para que mi nieta aparezca”

El robo de la bebé ocurrió el pasado viernes, por lo que estuvo lejos de la madre durante cuatro días. La abuela, Aurelia González, comentó que alguien le llamó por teléfono para avisar que su nieta apareció.

“Alguien me llamó, me dijo: ‘Felicidades, doña Aurelia, ya se le encontró' y cortó. Ahí entró otra llamada y era mi hija Ángela, me dijo que le encontraron a nuestra bebé”, comentó emocionada tras su arribo al Hospital de Caacupé.

Relató que su reacción fue salir corriendo bajo la llovizna a gritar que se le encontró a su nieta y que sus vecinas primeramente salieron a mirar qué pasaba, pero luego se unieron a ella con lágrimas de alegría.

En brazos de su abuela

Ángela Magalí ya estuvo en brazos de su abuela este miércoles en el Hospital de Caacupé, donde sigue internada y hasta donde llegó la abuela materna para acompañar a la familia.

“Ya le alcé a mi nietita, parece que me reconoce, me mira y yo solo quiero llorar de emoción”, comenta Aurelia.

Finalmente, agradeció a cada una de las personas que colaboraron con información y a las que ya hicieron llegar algunos paquetes de pañales para su nieta.

Comentó que son una familia trabajadora pero muy humilde, por lo que todo tipo de ayuda le será de mucha utilidad.

Los padres de la bebé trabajan de jornaleros; se dedican a la venta de productos en las calles de Capiatá, ciudad donde residen con sus otros dos hijos.

