Hacienda recomienda a Mario Abdo que promulgue el Presupuesto 2023

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, se reunió hoy en Palacio de López con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y le aconsejó la promulgación del proyecto de Ley N° 7.050 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023.

“Después de un análisis exhaustivo y enfocándonos en las opciones de mitigar algunos aumentos del presupuesto a instancias del Congreso Nacional, la recomendación es la promulgación. La alternativa del veto parcial no iba a eliminar los aumentos que se dieron, y la otra opción, que era la de vetar íntegramente algunos artículos, iba a afectar a aquellas instancias o alternativas que fueron propuestas por el Ejecutivo”, alegó Llamosas.

En cuanto a la opción del veto parcial, apuntó: “Por ejemplo, se estableció dentro del proyecto del Ejecutivo la creación de un fondo para dar continuidad a la ley de enfermería de la carrera de enfermería, entonces no podíamos vetar parcialmente solamente aquellas instancias agregadas por el Congreso sin afectar las propuestas del Ejecutivo”.

“Considerando que hay un artículo que le permite al Poder Ejecutivo implementar de manera gradual tanto la implementación de estos fondos como la creación de cargos, tomamos la decisión de que sea el decreto reglamentario el instrumento que permita mitigar los impactos de estos aumentos y no el veto parcial”, dijo.

“Trabajar en la reglamentación”

“La recomendación al Presidente fue la de promulgar la ley y ya nos encomendó trabajar en la reglamentación y poder mitigar estos aumentos que se dieron desde el Congreso”, afirmó.

Por otro lado, con relación a las estimaciones de ingreso a través de la reglamentación, se le consultó qué tanto impactaría en los ingresos recaudatorios y señaló: “Si uno compara las dos versiones del Presupuesto, la remitida por el Poder Ejecutivo versus la que finalmente fue aprobada, estamos hablando de unos US$ 30 millones de diferencia. Si uno analiza ese monto, unos US$ 20 millones a US$ 25 millones están financiados con ingresos tributarios o del Tesoro que finalmente fueron agregados por el Congreso”.

“Lo que vamos a trabajar es en la reglamentación, hacer una implementación gradual de las decisiones que se tomaron en el Congreso, ya sea de creaciones de cargo, como así también de estos fondos que se crearon para recategorizaciones salariales, con eso pensamos reducir entre un 50% y 75%, mitigar el impacto de estos montos a través de la reglamentación”, detalló.

Llamosas indicó que con la reglamentación se estarían limitando los incrementos salariales o gastos personales. “Vamos a trabajar en una gradualidad en la implementación de la entrada en vigencia de los cargos que fueron creados por el Congreso y, segundo, en una gradualidad en la implementación de los aumentos salariales que se dieron a instancias de las creaciones de estos fondos que fueron aprobados en el Presupuesto”, sostuvo.

Recordó que desde hace tres años se incluye en el decreto que cada aumento se tiene que dar en el marco de procesos de concurso y aquellos que no se pueden justificar no son autorizados por el Ministerio de Hacienda.

El decreto se firmará hoy y luego se procederá a su publicación.