El protector solar no es solo para la playa; puede salvarlo del cáncer

Es frecuente la creencia errónea de que el protector o bloqueador solar es un producto que se utiliza solamente cuando uno va a exponerse directamente al sol, como en la playa o en un juego al aire libre, pero no es así. El verano paraguayo no perdona, por lo que es importante recordar que todos debemos usar protector solar diariamente. Este hábito puede salvarnos del cáncer de piel, pues aun si creemos que no vamos a salir al sol, los rayos ultravioletas siempre están ahí.