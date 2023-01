“Revelación” de Tiríka genera polémica: el descargo de la persona debajo del disfraz

“Llegamos a esto que nunca debió hacer pasado y se salió de las manos”, dice el encarnaceno Robert Barrios, quien llegó a estar debajo del disfraz de Tiríka y ahora fue víctima de una “filtración” de imágenes y videos donde se lo ve a él poniéndose en personaje.

Lo llamativo del caso es que el video donde se lo ve a él fue subido a su cuenta de Tik Tok, a lo que él asegura que fue víctima de un hackeo y que esta publicación se realizó desde el área Central, no desde su teléfono o el departamento de Itapúa, donde reside.

Incluso Barrios manifestó que cuando le pasaron el enlace a este video donde se ve la “revelación” de Tiríka, pero él no podía acceder a este video, sin recordar tampoco quién le había sacado las fotografías expuestas.

“Esto fue un trabajo que se cumplió, se quedó la magia y yo no rompí la ilusión de nadie, no soy Papá Noel, no soy Reyes Magos, finalmente quienes rompen las ilusiones de todos los paraguayos son los políticos”, alegó en comunicación con ABC TV.

Lea más: La sensación de Odesur: ¿Hay más de un Tiríka? Mirá el video

Revelación de Tiríka le llenó de “hate”

Asimismo, Barrios dijo que esta filtración le generó muchos comentarios de “hate” (odio) en su contra, incluso lamentó que un periodista lo trate de “estafador”.

“Me dijeron de todo y me da tanta pena escuchar eso de paraguayos, pero el paraguayito cuando no critica, no es paraguayito y cada uno es valiente dentro de un celular. Lastimosamente pasó lo que pasó”, manifestó.

Finalmente, el encarnaceno reiteró que todas las fotografías que se vieron en el material llegaron a ser borradas y por ende, continuará investigando cómo pudo ser víctima de un hackeo.

“No hice yo esto, tampoco quería quedarme con un crédito que no me corresponde porque fue un trabajo de equipo enorme. Fue un desastre y pido disculpas, yo no rompí la ilusión de nadie pero lastimosamente se salió de control y no fue mi culpa. Yo no hice ningún video ni tampoco lo subí”, finalizó.

Lea más: Juegos Panamericanos Junior 2025: ¿Tiríka volverá o no?