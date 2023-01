SET y director del Mercado 4 se acusan mutuamente de prepotencia tras incidente

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el director del Mercado 4 de Asunción, Juan Villalba, dio su versión sobre los incidentes registrados el jueves por la tarde entre funcionarios municipales –incluido el propio Villalba– y fiscalizadores de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) que estaban realizando controles sobre la avenida Eusebio Ayala, donde en los últimos días se instaló un gran número de puestos provisorios de venta por el habitual aumento en el flujo de compradores antes del día de los Reyes Magos.

Los funcionarios de Tributación denunciaron que Villalba y otros funcionarios del Mercado 4 rodearon a los inspectores de la SET mientras estos realizaban un “operativo persuasivo” y los expulsaron del sitio, impidiendo que terminaran de cumplir su labor.

Óscar Orué, viceministro de Tributación, compartió en redes sociales un vídeo en que se observa parte del incidente de ayer y se ve a Villalba ordenando a gritos a los funcionarios de la SET que se retiren del lugar.

Villalba afirmó hoy que acudió con sus funcionarios ante denuncias de permisionarios que afirmaban que estaban siendo maltratados por los fiscalizadores de la SET.

“Al recibir esa denuncia me apersono y les digo a qué venían, cuál era la situación, porque no estaba en nuestra hoja institucional, y entonces el inspector de apellido Carmona actúa de manera prepotente diciendo que no necesitaba mostrarnos nada”, relató. “No puede ser que vengan a casa ajena sin una orden de trabajo”, sentenció.

Afirmó, sin embargo, que en ningún momento se intentó impedir que los funcionarios de Tributación hagan su trabajo.

“Ese procedimiento lo hicieron (…) Hay muchas hojas de notificación que dejaron a lo largo de la avenida Eusebio Ayala”, dijo.

“Es un impasse desagradable que se dio y no se muestra toda la película. Ellos realizaron tranquilamente su trabajo, pero se comportaron tan agresivamente que no se dieron las condiciones para que puedan continuar; lo que no muestran en el video es lo que nos hicieron ellos”, insistió, afirmando que inspectores de la SET lo empujaron a él y a otro funcionario municipal.

“Prepotente, maleducado, altanero”

También en comunicación con ABC Cardinal hoy, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que se hará una denuncia contra Villalba ante el Ministerio Público y acusó al director del Mercado 4 de actuar de forma “prepotente, altanera y maleducada” y aseveró que amerita una “sanción ejemplar”.

Explicó que los funcionarios de la SET no estaban realizando un trabajo de sanciones sino simplemente una labor “persuasiva” en la que el funcionario se acerca a los permisionarios a consultarles si tienen factura y, en caso de respuesta negativa, les explica las normativas y los mecanismos para formalizar su negocio.

Indicó que los funcionarios que fueron al Mercado 4 estaban debidamente identificados y que el director del Mercado no tiene atribución para exigirles ningún documento como el acta de intervención, ya que eso solo puede ser solicitado por los contribuyentes.

Orué celebró la “actitud de pacificación” del intendente Óscar Rodríguez y su jefe de gabinete, Federico Mora, pero calificó de “lamentable” que Villalba siga sin aceptar “su actitud y su error”.