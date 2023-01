Video: director de Mercado 4 echó a funcionarios de la SET y será denunciado ante Fiscalía

El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, compartió un twit en el que menciona una denuncia formal contra Juan Villalba, director de Mercados de la Municipalidad de Asunción. Según explicó Orué a ABC Color, este funcionario municipal, obstruyó el trabajo que realizaba la SET en la zona de la avenida Eusebio Ayala a los vendedores del Mercado 4 instalados por el operativo de “Reyes Magos”.

“Nosotros estábamos procediendo a realizar un operativo persuasivo. Como todos los años, realizábamos los controles de los trabajadores que se instalan en la calle de Eusebio Ayala y en el Mercado 4 si cuentan con factura. En ese momento apareció Juan Villalba con otros funcionarios municipales, rodearon a los funcionarios de la SET para que salgan del lugar”, detalló el viceministro.

“Se me van de acá”

Ese momento del conflicto quedó grabado en video. “En mi casa no pueden hacen controles. Se me van de acá”, gritaba Villalba a los funcionarios de SET. Asimismo, Orué aclara que no se necesita de una autorización ya que el control está establecido por Ley.

Se retiraron para evitar ser agredidos

Es por eso que la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Tributación (SET) presentará mañana ante la Fiscalía una denuncia formal contra Juan Villalba por obstaculizar el trabajo de funcionarios de la SET. “Utilizaron la fuerza municipal para sacar a los funcionarios de la SET”, reiteró.

Orué aseveró que no fueron permitidos ingresar al Mercado 4 y, para evitar ser golpeados, los funcionarios se retiraron. “Esto esa gravísimo. Es un atropello a una institución que busca realizar su trabajo. Es una demostración de prepotencia e ignorancia”, expresó el viceministro.

Agregó además que, ante denuncias de falta de emisión de facturas, este mismo control ya realizaron años anteriores sin inconvenientes. Es por eso que reportó lo ocurrido al jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, quien aseguró ponerse al día del caso.