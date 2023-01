JEM analizará supuesta confabulación de fiscala Cano para procesar a Ferreiro

El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Jorge Bogarín Alfonso, consultado sobre el posible mal desempeño de funciones de la agente fiscal Stella Mary Cano, informó que a la fecha no se cuenta con acusación ante el órgano sancionador formulada contra la representante de la sociedad.

No obstante, en caso de que el hecho –causal de enjuiciamiento- resultare grave, notorio o, por su naturaleza, afecte el interés público o social, y no habiendo el litigante o profesional afectado presentado acusación particular ante esta instancia, una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles, ni la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y/o la Fiscalía General del Estado , el JEM podrá asumir el rol de acusador dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores al cumplimiento de aquel, conforme a la ley que le rige,

Para que el Jurado se convierta en acusador dentro del mencionado plazo de 10 días hábiles siguientes, se debe contar con los votos coincidentes de por lo menos 6 de sus miembros, podrá iniciar de oficio una investigación preliminar previa , o inclusive un enjuiciamiento , tal como lo prevé el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados, fiscales y defensores públicos”.

De igual manera, ABC pretendió acceder a la posición que asumirá el designado fiscal general del Estado Emiliano Ramón Rolón Fernández, pero dicha postura no pudo ser conocida debido a que no pudimos contactarnos con el nuevo titular del Ministerio Público, a través de llamada ni de mensaje de texto.

Mario Ferreiro y su absolución

En diciembre pasado el exintendente de Asunción Mario Ferreiro fue absuelto en juicio oral y público de la acusación de lesión de confianza que llevó adelante la fiscala Stella Mary Cano, en el llamado caso “Asado de fin de semana”, un grupo de WhatsApp creado supuestamente por funcionarios de la Municipalidad de Asunción para “cranear” el desvío de fondos comunales.

Según las publicaciones periodísticas, y de acuerdo a los mensajes mantenidos entre el denunciante del supuesto desvío Camilo Ernesto Soares, y a los que este medio de comunicación tuvo acceso, habría habido colusión con la fiscala Cano y otras personas para involucrar a Ferreiro y a su equipo en la Comuna, para responsabilizarlo en el desvío de fondos de unos G. 1.611.710.511.

El cruce de mensajes de WhatsApp revela el grado de complicidad que habría entre el Ministerio Público y varias personas, entre ellas Soares, en la maquinación para procesar penalmente a Ferreiro y destituirlo así como intendente capitalino. Los mensajes dan cuenta de presuntas reuniones en la casa de la fiscala Cano, del pago a testigos, contratos para proveedores del Estado y hasta posibles cargos en instituciones públicas.

La absolución decretada en juicio oral del hecho punible de lesión de confianza quedó firme el 10 de enero de 2023 porque el Ministerio Público ya no apeló la desvinculación del caso de “caja paralela” atribuido a Mario Ferreiro.