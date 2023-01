Causa montada: la reflexión de Mario Ferreiro tras ser absuelto

Ya con los ánimos más calmados luego de haber sido absuelto del proceso que había motivado su renuncia a la Intendencia de Asunción, Mario Ferreiro rememoró en contacto con ABC Cardinal lo que le tocó vivir durante los últimos tres años.

Recordó que este es el caso más terrible que le tocó afrontar, porque era penal, de delitos económicos, e involucraba la posibilidad de ir a cárcel.

Recalcó que las personas que planearon este proceso en su contra buscaban no solo “matarme políticamente, que lo hicieron, sino también matarme civilmente, que lo lograron, y matarme físicamente, mandándome a Tacumbú”, expresó Ferreiro.

Estas prácticas “se seguirán cometiendo”

Alertó que lo que le hicieron a él “no es poca cosa”, y este tipo de prácticas se seguirán cometiendo con otras víctimas de turno. “No seamos ingenuos, el sistema de justicia no va a cambiar; esta estructura sigue siendo funcional a quien haya que liquidar. Está para lo que venga. Si no se cambia el esquema, todos estamos bajo peligro de que nos pasen cosas terribles”, alertó el periodista.

Propuso que como ciudadanía planteemos recuperar la presunción de inocencia. “Eso (señalarle al imputado como culpable) no puede ser la norma, tendría que ser justamente lo antinatural”, enfatizó Ferreiro.

Comentó que mediante su renuncia tan rápida a la intendencia en el 2019, “les embarró la cancha” a quienes cocinaron su proceso judicial. “Este plan era más a mediano plazo, era para ubicar a una persona en la intendencia. El plan era que Dani Centurión renunciara a su cargo como asesor político, volver como concejal y ahí ser elegido como intendente”, sostuvo Mario.

“Me quedé sin nada para defenderme”

Sin embargo, el exintendente cree que al renunciar el mismo día que se allanó la Municipalidad, les desbarató a sus detractores la posibilidad de hacer un hostigamiento.

Ferreiro recordó que la pasó bastante mal cuando renunció. “Me quedé sin nada para defenderme, sin cargo, sin respaldo político y con pocos ahorros en mi bolsillo”.

Con respecto a la posibilidad de volver a la política, fue firme al decir que no quiere volver, y que tampoco tuvo ofertas, pues desea terminar con todos sus procesos judiciales primero.

Recordó que aunque supuestamente la imputación no genera agravio, él se convirtió “en una especie de leproso, al cual no hay que acercarse”.

“Pasé por incertidumbre laboral, tuve que comenzar de nuevo. No fue fácil, pero aparte que me produce alegría es que pasaron tres años y salimos de esta”, expresó Ferreiro.

Otros casos que lo involucran

Recordó que tiene otro caso de coacción, que fue separado del primero por el tribunal, y comentó que este tiene menos sentido aún. “La coacción supone que envié a decirle a un señor que me deje de molestar. Es disparatada”, expuso.

Por otro lado, Mario Ferreiro también está implicado en el caso EMPO, por el cual tiene sobreseimiento provisional, al igual que el actual intendente y 10 u 11 concejales.

Con respecto a qué pasos seguirá a partir de ahora, dijo que seguirá respetando el criterio de su abogado, Guillermo Ferreiro. “Nosotros tenemos una denuncia hecha por persecución de personas inocentes; esa causa nunca se movió, tal vez sea el momento. Eso lo va a evaluar bien Guillermo”, mencionó.

“Siempre habrá este tipo de personas”

Al consultársele cuál es su opinión sobre Camilo Soares, después de descubrirse su vinculación con el esquema que cocinó su salida, Ferreiro no quiso ser muy detallista. “No quiero otorgarle una altura que no tiene este señor y al otro periodista de datos; la historia los juzgará y la sociedad los está juzgando. No centralizo sobre eso, fue una conjunción de factores. Ellos ofrecieron producto al mejor postor, y aquellos que lo adquirieron son responsables”, remarcó el exintendente.

“Siempre habrá este tipo de personas, miserables que traicionaron las mejores causas, que ni merecen ser referidas”, añadió Ferreiro.

El exintendente advirtió que estas mismas “técnicas” se seguirán aplicando si llegara a ganar la Concertación este año. “Que no quepan dudas de que de ganar la Concertación, van a trabajar para que no finalicen el mandato Efraín y Soledad”, analizó Mario.

Propuso dejar de lado “la visión fatalista de que el Partido Colorado nomás puede ganar”, y señaló que objetivamente “no está descartada la posibilidad de que gane la Concertación”.

Mencionó que él sobrevivió cuatro años de intendencia teniendo que sentarse a hablar con dos gobiernos colorados, el de Horacio Cartes y el de Mario Abdo, “y generé cosas importantes para la ciudad”, dijo.