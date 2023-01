Lluvia de denuncia contra la consulesa en Málaga mientras Cancillería solo “analiza informes”

Las autoridades de Cancillería se encuentran analizando el informe remitido por la consulesa general en Málaga, España, Kathya María Stefanía Bareiro Duarte luego de la denuncia formal realizada en Sevilla por los supuestos malos tratos a funcionarios y connacionales, además de no cumplir con las funciones del Consulado para con los paraguayos.

Por su parte, Willian Galeano, paraguayo residente en Sevilla y quien denunció ante la Embajada, los malos tratos y otros por parte de consulesa, recibió la llamada del secretario del embajador paraguayo en España.

Quedó agendada una conversación entre ambos para este lunes 16 de enero, para hablar respecto a la denuncia. Galeano expondrá ante el embajador las cuestiones que molestan a los paraguayos residentes en Sevilla, que suman unos 6 mil aproximadamente y que no están de acuerdo con la gestión de Kathya María Stefanía Bareiro Duarte.

“Me dijo que sienten vergüenza por lo que está pasando en el Consulado en Málaga”, agregó.

Luego de la publicación de ABC Color, muchos paraguayos residentes en Sevilla se pusieron en contacto con la redacción para comentar las peripecias por las que deben pasar cada vez que necesitan renovar un documento o peor aún, la falta de respuesta a situaciones más graves, como compatriotas mujeres violentadas por su pareja u otras en situación de calle.

La mayoría prefiere no realizar la denuncia formal, ya que la autoridad que debería ayudarlos, guiarlos y hasta protegerlos es quien los deja sin respuesta y la que recibirá la nota de denuncia o reclamo.

“Nos sentimos abandonados, atados de pies y manos en cuanto a las denuncias. Esto ya tocó fondo”, comenta un compatriota en comunicación telefónica.

“Queremos un servicio que sirva a la gente”

Uno de los principales reclamos es la falta de atención al connacional, que muchas veces debe viajar varios kilómetros y horas para realizar un trámite, pero el sacrificio es en vano.

Una paraguaya con 20 años de residencia en España, comenta que se sienten maltratos y menospreciados por parte de la consulesa, desde el trato hasta la forma en la que quiere manejar la oficina.

“Queremos una persona solidaria, que trate bien a la gente y también queremos un servicio que sirva a la gente”, sostiene la compatriota.

Digitalización de documentos en en Consulado

Comenta que Kathya María Stefanía Bareiro Duarte ni bien llegó al Consulado supuestamente digitalizó todas las solicitudes sin tener encuentra que hay compatriotas que no cuentan con la tecnología para utilizar correos electrónicos.

Por su parte, Willian Galeano, también paraguayo residente en Sevilla y quien denunció ante la Embajada, los malos tratos entre otros; explica que la situación de cada paraguayo es diferente.

Hay compatriotas que no tienen problemas con la tecnología, mientras que otros no saben utilizar, por lo que el nuevo sistema no es apto para todos.

Otro problema es la falta de conocimiento por el bajo nivel de educación que algunos tienen. Eso hace que les sea imposible acceder y deben depender de otras personas.

También agregan que a pesar de realizar los trámites por el “nuevo sistema” no hay devolución o respuesta, incluso hay compatriotas que perdieron su vuelo a Paraguay por falta de una respuesta en tiempo y forma.

“Se les envía los correos y uno ni siquiera sabe si les llega, no hay acuse de recibo tan siquiera”, manifiesta.

Paraguayos que viajaron más 200 kilómetros no fueron atendidos

Hoy viernes, un grupo de 5 paraguayos que había realizado el trámite de solicitud de renovación de documentos y solicitud de agendamiento en el Consulado de Málaga, supuestamente viajó desde Sevilla para realizar los trámites.

El viaje dura un poco más de dos horas y la distancia es de 243 kilómetros por carretera, por lo que colaboraron entre todos y viajaron juntos en un sólo vehículo.

Al llegar al Consulado le indicaron que no contaban con una cita, que lo sentían pero que son las nuevas normas. Los cinco connacionales volvieron sin realizar el trámite y el viaje fue en vano.

También se quejan de las personas que atienden las llamadas. “Hay varios números de teléfono y todos atiende, te escuchar pero la respuesta a tus problemas es ¿ y qué hago?, cuenta indignado Willian.

Aseguran que se pierden documentos en el Consulado de Málaga

Según comentan desde la lejana madre patria, constantemente se extravían documentos en el Consulado de Málaga y nadie da razón de ellos, simplemente se pierden.

La pérdida de un documento implica esperar mínimo 45 días y sin el pasaporte no pueden realizar ningún tipo de trámite, si siquiera gestionar remesas.

Uno de los casos en particular tiene que ver con la repatriación del compatriota de nombre Basilio, que se encontraba en situación de calle. La solicitud se realizó el 23 de septiembre del año pasado.

Al día siguiente, durante un encuentro donde estuvo la consulesa y también el representante de los paraguayos en Sevilla, a través de una de las asociaciones de connacionales, Willian Galeano, aprovechó la oportunidad para consultar al respecto.

La primera respuesta de Bareiro ante el embajador que también se encontraba en ese momento en el lugar, fue que supuestamente no sabía nada.

Cuando Galeano les muestra el documento con fecha 23 de septiembre, un día antes de la reunión, se excusó diciendo que no sabía quién manejaba su correo electrónico.

Finalmente, Galeano se hizo cargo de forma particular del connacional en situación de calle, dándole techo mientras se realizaba el trámite. Hoy, Basilio ya se encuentra en Paraguay.

Otro caso de extravío de documento se dio cuando una madre fue para realizar la inscripción de su recién nacido. Remitió los documentos por correo convencional, donde la firma y nombre de la persona que recepcionó corresponde a la oficial María Liz Soljancic.

Sin embargo la oficial aseguró no saber nada del documento, por lo que se recurrió a la cónsul cuya respuesta fue que la oficial estaba por salir de vacaciones y que seguramente por error llevó en su maleta.

Empanadas y chipas para agilizar trámites

Entre las denuncias recibidas señalan que una funcionaria solicita, abiertamente sin tapujos, chipa y empanadas “para agilizar los trámites”.

“Cuando se llama a pedir la documentación te atiende Graciela Goreti Ledezma, que según dice es hermana de alguien del primer anillo de Marito. Es muy gentil pero todos sabemos lo que va a pedir al final de la conversación”, indica.

“Si queres que se acelere los de tus documentos podes traerme chipa y empanadas” es la recomendación de la mujer, según comentan desde Sevilla.

En la planta baja del edificio donde funciona el Consulado se encuentra un bar paraguayo, donde justamente, se vende chipa y empanadas.