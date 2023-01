Denuncian falta de insumos básicos y hasta jeringas en el abarrotado Hospital San Pablo

Más de un centenar de personas se encontraban ya desde antes de las 6:00 en el Hospital Materno Infantil San Pablo formando filas para poder realizarse estudios laboratoriales. Embarazadas, niños y adultos mayores no tenían dónde sentarse y tenían que soportar filas abarrotadas de pacientes en un estrecho y caluroso pasillo.

Algunos de los ciudadanos relataron que llegaron al nosocomio incluso a las 3:00 y siendo las 6:00 todavía no sabían a qué hora serían atendidos, mientras que los que llegaban a las 6:00 aún no podían acceder a los números y formaban filas en medio de la incertidumbre de no saber si podrán o no realizarse sus estudios.

Lea más: Trágico servicio de Salud Pública en los hospitales del departamento de Alto Paraguay

Lo más preocupante, fue la gran cantidad de reclamos. Todos los que formaban las filas relataron que tuvieron que comprar insumos básicos para sus estudios, como jeringas y frascos estériles para los estudios laboratoriales. “Yo traje ya de la farmacia antes de llegar, porque ya sé que nunca tienen lo más básico y esencial”, lamentó una de las pacientes.

Relataron que generalmente tampoco encuentran los medicamentos más importantes, como aspirinas y losartán. Mientras que otros contaron que hay varios estudios que no se llevan a cabo ahí y tienen que recurrir al sector privado, donde tienen un alto costo.

Así también, los adultos mayores y pacientes de chikunguña y otras enfermedades que se encontraban esperando hoy reclamaron la falta de espacios para aguardar cómodamente en medio de sus dolencias.

Lea más: Chikunguña: hay dos bebés recién nacidos en terapia intensiva y otra sospecha de muerte