Claman por un mecanismo de entrega de turnos para servicio de salud mental de pediátricos

Lastimosamente, ya no es un secreto que el IPS cada vez está peor en cuanto a la atención de los pacientes, pero en el caso de los padres de niños que requieren de atención a su salud mental en el Centro de Especialidades de Salud Integral (CESI) del IPS es aún más preocupante la deficiencia que están pasando en el servicio.

Los padres y madres de niños y adolescentes que asisten al CESI claman porque las autoridades de esta dependencia establezcan un mecanismo de entrega de turnos que proporcione agilidad y orden a la gran cantidad de pacientes que necesitan de la atención de los profesionales. De esa manera, todos tendrían la oportunidad de recibir su tratamiento sin la necesidad de acampar en la calle para obtener un turno, como lo hacen actualmente.

Se autogestionan por orden de llegada

Cuentan que hasta el momento no existe un sistema de distribución de orden de llegada, por lo que los propios padres improvisaron unos números impresos en tarjetitas que se reparten entre ellos para establecer quién ingresa primero. Pero todo es autogestión y a las autoridades del lugar no les preocupa que se organicen o no para acceder.

Comentan que acampan desde las 22:00 de la jornada anterior para “mendigar” un turno a las 06:00 del día siguiente. Para colmo, pasan toda la noche en la vereda, peligrándose, pues no les permiten el acceso al predio del IPS durante la noche.

En muchos casos, los padres vienen de lugares remotos, sufriendo frío, calor, lluvia e inseguridad, para que al final les den un “balde de agua fría” al informarles que ya no les alcanzó el turno.

Salud mental de menores depende de este servicio

Este servicio atiende la salud mental de los pacientes pediátricos, por lo que es muy importante. Los usuarios lamentan la escasez de profesionales psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etcétera, pues a causa de esto solo acceden como máximo a dos consultas al mes, lo cual dificulta el avance significativo de los tratamientos.

Los padres reclaman el derecho que les corresponde como asegurados, sobre todo pensando en sus hijos, ya que en este caso están en juego la salud mental y calidad de vida de los menores.

Además, los padres de pacientes urgen la provisión de medicamentos para tratamientos neurológicos y psiquiátricos, considerando el elevado costo de los mismos.