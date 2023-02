IPS a la Contraloría: “No entendemos por qué no vienen a realizar sus tareas aquí; las puertas están abiertas”

El gerente financiero del IPS, José Luis Urizar, brindó declaraciones referentes a la solicitud de documentos por parte de la CGR a la previsional, siendo esta una situación que se presenta desde noviembre del año pasado. Primeramente, Urizar aseguró que “toda la documentación ha estado siempre a disposición de la Contraloría”.

Sosteniendo su explicación, el director reiteró que la previsional “ya remitió todos los informes en tiempo oportuno”; sin embargo, resaltó que la Contraloría solicitó fotocopias y, ante el gran volumen de documentos, consideraron que no era eficiente realizar tal proceso.

Con esto, refirió que no era necesario realizar las fotocopias de la documentación, ya que supuestamente ellos habían comunicado que la CGR puede trabajar con la original en IPS, contando incluso con una oficina para realizar sus tareas.

“Respondimos que sería mucho más eficiente evitar el trabajo burocrático y hasta mucho más económico para los asegurados que se trabaje con toda la documentación original que está a disposición de la Contraloría. Hasta tienen oficinas habilitadas para ese efecto”, reiteró.

Lea más: Contraloría emplaza al IPS, en medio de manifestación de asegurados, jubilados y pensionados del ente

IPS, emplazado por la Contraloría

El Instituto de Previsión Social ya fue emplazado por 24 horas para entregar todos los documentos que la Contraloría General de República viene solicitando desde hace tres meses para que el órgano de control no proceda a una intervención judicial.

Sobe este plazo, Urizar dijo que es “imposible de cumplir” e incluso apuntó que aparentemente lo que se busca es llegar a realizar un allanamiento en las oficinas del instituto.

En caso de un allanamiento, el funcionario afirmó que “van a encontrar todo lo que ya está disponible”, diciendo con esto que desconoce por qué la Contraloría no realiza sus verificaciones con la documentación original.

“Encontrarán todo lo mismo. No entendemos por qué no vienen a realizar sus tareas aquí y no es la primera vez que se realizaría este tipo de trabajo in situ. No entendemos este actuar o tipo de actuaciones. El IPS es 100% transparente y las puertas están abiertas con o sin orden judicial y desde diciembre les decimos que vengan”, enfatizó.

Lea más: IPS no sabe lo que debe y se trata de la corrupción en su máxima expresión, dice Contraloría

Deuda del IPS

Finalmente, el gerente resaltó que a finales de diciembre del 2022 se pagó G. 325.000 millones que forman parte de la deuda que tienen con las farmacéuticas y proveedores, que ronda los US$ 250 millones.

Por otra parte, en enero de este año realizaron un pago de G. 100.000 millones y se prevé otro pago que rondaría los G. 200.000 millones para este mes de febrero, según resaltó.

Asimismo, sostuvo que el auditor interno del IPS es un funcionario de carrera y trayectoria de la Contraloría General, mientras que la coordinadora de este auditor es una “funcionaria experta” de la Seprelad.

“¿Qué más demostración del interés que tenemos en transparentar las cosas puede haber? Son funcionarios altamente calificados y todo está registrado y documentado. Tenemos un sistema de primer nivel de registros y es ilógico mencionar que no se sabe qué se paga. Es traída de los pelos decir esto que se oculta la información”, finalizó.

Lea más: Contraloría acciona y plantea medida de urgencia para acceder a documentos de IPS