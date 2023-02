Queman tractor en Yasy Cañy

El informe sobre la quema del tractor fue registrado por la comisaría 13ª de esta localidad, en la colonia Tacuapi, ubicada a la altura del Km 295 de la Ruta PY13 que une Canindeyú con Caaguazú.

Lea más: Video: indígenas capturaron a tres policías en Canindeyú y los obligaron a carpir

Resultó víctima el productor brasileño Daniel Casagrande Santana, 36 años, vecino del lugar. El mismo relató que estaba sembrando soja en el lugar desde el pasado martes 7, y que suele dejar la máquina en la chacra. En el día de la fecha siendo las 06 horas se constituyó en el lugar encontrándose con la sorpresa de que el tractor se quemó, desconociendo las circunstancias del hecho.

Si bien el afectado no habló de atentado, no se descarta que haya sido víctima de personas que no están de acuerdo con el cultivo masivo del oleaginoso en la zona. Tampoco los investigadores desechan la posibilidad de que el hecho tenga relación con conflictos de tierra en la zona. El caso fue comunicado a la fiscalía de Curuguaty, que se encargará de direccionar las pesquisas.