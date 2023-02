Gobierno nada hizo para aclarar sobre el fallido metrobús, acusan

Se debe evitar la prescripción de la causa penal del fallido metrobús, porque el 28 de mayo de este año se cumplirán cinco años desde que se presentó la primera denuncia, reiteró el senador Enrique Salyn Buzarquisel (PLRA). El parlamentario manifestó que se nota que “la Fiscalía quiere blanquear” el caso, precisamente, un Ministerio Público denunciado en numerosas ocasiones por legisladores por ser servil a los intereses del expresidente Horacio Cartes, en cuyo gobierno se había firmado el contrato de esta obra.

“Es evidente que quieren blanquear la estafa del metrobús. Se sabe perfectamente que el gobierno de Horacio Cartes es el principal responsable, empezando con el exministro Ramón Jiménez Gaona”, acusó

Sin embargo enfatizó que el Gobierno de Mario Abdo Benítez nada hizo para aclarar el despilfarro que se hizo en esta obra.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), durante el gobierno anterior, pagó más de US$ 30 millones a Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en la obra. Además, la empresa portuguesa sigue con su pretensión de cobrar US$ 35 millones más al Estado paraguayo, cifra que reclamó en un arbitraje internacional. Este proceso está en autos para la sentencia y depende del tribunal definir si se paga más o no a la empresa extranjera, según confirmó el procurador Rodolfo Barrios.

La denuncia del caso metrobús fue presentada por el Ing. Herman Pankow el 28 de mayo del 2018, a la que se sumaron dos denuncias más, la primera presentada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien también arrimó otra demanda penal en enero de 2019. Se denunció al exministro Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas Marta Benítez y el exrepresentante del BID en Paraguay Eduardo Almeida, por supuesta lesión de confianza.