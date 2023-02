Se alistan para la recomposición del arbolado de la explanada de la basílica de Caacupé

La Ing. Stella Amarilla de la facultad de Ciencias Agrarias (UNA), manifestó que la jornada técnica que realizaron hoy, se llevó adelante con el fin de explicar la etapa de implementación actual que tiene el proyecto de arborización de la explanada de la Basílica.

Señaló que con el grupo han compartido la información sobre los criterios técnicos, que se tienen que tener en cuenta para la etapa de implementación.

Mencionó que es sumamente importante la participación de expertos ambientales en este delicado proyecto, pues solo con ellos se puede desarrollar con éxito el objetivo, que es la incorporación de plantas nativas, que puedan ofrecer un buen ambiente a la explanada.

Indicó que comprende que lo que harán es algo sensible para los feligreses en general, ya que quizás muchos aún no conocen la gravedad que tienen los ficus, pues ya no son saludables para que sigan en el sitio.

El proyecto tiene cinco etapas

Amarilla explicó que el proyecto está estructurado por varios procesos y la etapa de diagnóstico ya culminó. Ahora siguen con la etapa de sensibilización para que la gente pueda conocer y entender la importancia ambiental, que tendrá este proyecto.

Indicó que las cuestiones técnicas tienen que ver con el proceso de extracción de las especies, que son los árboles de ficus, que se encuentran ubicados en la explanada de la Basílica. Los mismos ya no son buenos, porque están causando problemas en el cimiento de la explanada y también en el sistema de tuberías.

“El problema ya no es solo en el cimiento, sino que ya se está extendiendo un poco más, por eso es necesario la extracción de estas especies, para reemplazarlas por plantas nativas que brinden armonía y una buena sombra en el lugar”, dijo la ingeniera.

Asimismo señaló que el proceso será largo, pues todo requiere de un estudio constante, que estará bajo la dirección de expertos ambientales. Se estima que el proyecto finalizaría recién en febrero del año 2024.

“Cualquier duda que tengan sobre este proyecto de recomposición y arborización, estamos abiertos a las dudas de la gente, para responderles y explicarles, enfatizó la Ing. Stella Amarilla.

El comité interinstitucional está compuesto por monseñor Ricardo Valenzuela, Pbro. José Benítez, Lucas Cabañas Chaparro de la secretaria de turismo de la Municipalidad de Caacupé, ing. Stella Amarilla de la facultad de ciencias agrarias (UNA), Lidia Pedrozo del instituto paraguayo de tecnología agraria (IPTA), ing. Angelina Sánchez del grupo “Te quiero verde”, Romina Penayo de la Municipalidad de Caacupé y Abg. Víctor Samaniego de la Cooperativa Cumbre de Cordillera.