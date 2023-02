Utilizarían becas de Itaipú para hacer campaña política en Caacupé

Según denuncias, para los aspirantes políticos nada importa, y buscan realizar sus propagandas disfrazándolas de becas, para los jóvenes que desean estudiar. Hace unas semanas el concejal Cristhian Bedoya (ANR) lanzó en sus redes sociales la invitación para que la gente pueda postularse a becas de Itaipú. A está convocatoria se presentaron más de 50 jóvenes con la ilusión de poder adquirir un lugar para realizar sus estudios.

Ante esta situación los denunciantes manifestaron que el concejal Bedoya camuflayó su convocatoria para realizar una campaña política, para el candidato a gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR).

Mencionaron además que no dieron oportunidad de inscribirse a las becas a los jóvenes que están afiliados al PLRA. Una seccional no es el lugar para ofrecer becas. “Itaipú es de todos, no tiene ni debería tener color”, dijo uno de los denunciantes.

Otro de los denunciantes mencionó que cuando fue a hacer sus consultas para anotarse, lo primero que le preguntaron es si estaba afiliado y luego ya les iban completando sus datos.

“Cuando pregunté por qué preguntan eso, solo dijeron que era para completar el formulario”, expresó el denunciante. Cuestionan que los cursos se desarrollen en la seccional, ya que hay varios lugares en la ciudad donde lo pueden hacer. Pero aparentemente el lugar es propicio para el objetivo que tienen los colorados.

Al respecto hablamos con el concejal Cristhian Bedoya (ANR), presidente de la seccional colorada, quien aclaró que lo único que buscan con esto es ofrecer oportunidades de aprendizaje, para los jóvenes y adultos que no tienen la posibilidad de acceder a estudios.

Explicó que lo que están realizando es una preparación gratuita para la gente que quiera postularse a adquirir las becas de Itaipú. Así también destacó que ofrecerán más cursos de capacitación, con el acompañamiento del centro de formación y capacitación laboral del (SNPP) durante todo el año 2023, para que los jóvenes y adultos puedan tener más conocimientos con qué defenderse.

Indicó que solo la gente mal intencionada es la que dice que se realizan campañas. “Creo que los políticos también tenemos que servir para impulsar a la gente, que quiere salir adelante”.

“Aquí no hacemos campañas para nadie, solo estamos tratando de brindar herramientas para los jóvenes, para que el día de mañana puedan tener una rápida incursión laboral”, expresó.

Ante la consulta de por qué eligieron hacer la convocatoria en la seccional colorada, respondió que es el único lugar que tenían disponible, y por eso lo están utilizando porque la capacitación de la gente es muy importante. “Vemos que no se está haciendo nada y por eso tomamos esta inciativa”, señaló

Resaltó que considera que las seccionales no tienen por qué estar cerradas para la realización de cursos, y aclaró nuevamente que no están dando becas, están brindando capacitaciones, con maestros de matemática y castellano, para que puedan acceder a esas becas.

Desmintió completamente el hecho de que no se inscribió a jóvenes liberales. “Nosotros no miramos color, de hecho yo no estuve a cargo de la inscripción, la institución solo presta el lugar para que tengan una casa donde estudiar”, aseguró.

“Somos de la teoría de que hay que enseñar a pescar, y no dar el pescado en la boca como normalmente se acostumbra la gente”, agregó.

Reiteró que con esta denuncia lo único que puede ver es que hay gente resentida, que se deja guiar por los colores, buscando cosas malas donde no las hay.