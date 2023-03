Sequera propone gestión de basuras para combatir los criaderos de mosquitos

Más allá de las grandes mingas o fumigaciones barriales para evitar la chikunguña, el Dr. Guillermo Sequera propone emular a otros países o a algunas ciudades fronterizas como Posadas en Argentina, que sí gestionan la basura para recolectarlas y darles un uso final útil, para no terminar en un criadero.

En el caso argentino, comentó que en esa zona se recicla todo lo concerniente a electrónica. Por eso, recomienda que en Paraguay se haga lo mismo. A su criterio, son más las chatarras, neumáticos, electrodomésticos en desuso y los muebles viejos los que forman criaderos.

Según explicó en ABC AM 730, los tiempos cambiaron y los hijos ya no heredan estas cosas, sino que las tiran fácilmente y no duran mucho en cada hogar, sumado al crecimiento poblacional.

En ese sentido insiste en que las municipalidades pasen una o dos veces al año, casa por casa a recoger estas chatarras que son el 80% de los criaderos detectados, las depositen en un lugar y ahí nomás se fumigue.

Citó que la comuna de Asunción suele hacer eso, pero cuesta dinero y debería ser una cuestión más fortalecida y firme para que la población apoye, saque sus cosas y se deshagan lo más rápido de potenciales criaderos que se acumulan en el techo o fondo de las casas. También habló de limpiar y tapar los tanques que tienen agua.

Dijo que no es lo mismo que pase algún carretillero, lleve los objetos y los tire otra vez a un baldío, pues no se lucha contra el dengue o chikunguña, y los mosquitos volverán a estar. “Las tres cuartas partes del problema se podrá reducir con la gestión de la basura”, enfatizó.

Chikunguña en análisis permanente

Para Sequera es preocupante que sigan aumentando los casos, que por semana llegan a más de cinco mil. Pero más le llama la atención la manera en que ataca a las personas cuando se enferman, pues solo ocurre así en nuestro país.

“Hay preocupación que esto ocurra en otros países”, alertó. Por esa razón Salud prevé hacer una secuenciación completa del genoma del virus. “Sabemos que es el sudafricano, pero es para ver si no es un sublinaje, que es difícil que mute, pero puede ocurrir”.

Mencionó que los casos siguen habiendo, muchos no se registran, y así como el sistema, está todo al tope. Preocupa que cada semana llueve y solo restaría esperar que bajen las temperaturas.

Sobre los repelentes dijo que duran 1 a 2 horas en el cuerpo. “Hay que saber cuándo ponérselo, mejor entre las 18:00 y 21:00, y al amanecer, momentos en que los mosquitos hembra salen a buscar sangre para poner huevos.

