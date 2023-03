Chikunguña: 3 de cada 7 médicos de nuestro sistema de salud están con reposo

El doctor Carlos Ortiz, miembro titular del Círculo Paraguayo de Médicos, alertó acerca de la dramática situación que está causando la chikunguña en los propios servicios de salud, donde semanalmente están teniendo 3 médicos de cada 7 que precisan reposo a causa de la enfermedad.

Ortiz señaló que, a pesar de que los datos no son oficiales, son los que manejan los propios hospitales públicos y privados, así como las sociedades científicas.

Señaló que es una enfermedad a la que hay que darle importancia, teniendo en cuenta que es muy discapacitante y que deja secuelas a largo plazo en la calidad de vida del paciente.

Desde el Círculo se sumaron a las recomendaciones de salud de acudir al médico ante los primeros síntomas y evitar la automedicación, teniendo en cuenta los riesgos de no contar con acompañamiento de un médico.

Lea más: Chikunguña: de cada 5 enfermeras, al menos 2 están con reposo médico, dicen

Piden reforzar sistema evitando recurrir a operadores políticos

El doctor Ortiz aseguró que muchas veces al verse rebasado el sistema se recurre a personas que no cuentan con la capacitación adecuada, debido a que se prioriza a operadores políticos por encima de los médicos más eficientes.

Para evitar esto, recomendó trabajar con las sociedades científicas que manejan bases de datos de profesionales de primera calidad que se puede entregar al Ministerio de Salud para que los mejores profesionales sean quienes ocupen los cargos en los consultorios.

Señaló que el paciente debe salir del consultorio con el diagnóstico y con un tratamiento e indicaciones, algo que muchas veces no se cumple si es que el médico no está capacitado o no le da la debida importancia a la situación por la que está pasando el paciente.

Ortiz aseguró que la primera semana viral es muy importante para la resolución del caso. Si el paciente llega tarde o se complica, esto traerá consecuencias para la calidad de vida e incluso puede ponerla en riesgo. Para ello es muy importante la correcta orientación del profesional médico.

Lea más: Aumentan casos de chikunguña, pero las calles de Asunción están inundadas de basura