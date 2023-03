Cerrito: río Paraná avanza y comienza a afectar a las primeras familias

Cada día el panorama se complica en la zona sur de Ñeembucú, en especial la ciudad veraniega de Cerrito, que sufre la crecida del río Paraná y al mismo tiempo la prolongada sequía. Este fin de semana las aguas comenzaron a ingresar en las viviendas de los pobladores que viven en la ribera del río obligándolos a abandonar y a buscar un lugar más alto.

El concejal municipal de Cerrito, Éver Molinas (PLRA), manifestó que el agua sigue avanzando pero que hasta ahora no son muchas las familias afectadas " El agua sigue avanzando, hasta ahora no son muchas las familias afectadas, 10 a 15 viviendas que están la barranca del sector carrizalito, son las que fueron alcanzadas por la crecida del río” precisó.

Recordó que con la subida del agua más de 10 mil cabezas de ganados fueron sacados de los carrizales que funciona como un campo comunal en la zona.

“Con la subida del agua, los pequeños y medianos productores lograron sacar más de 10 mil ganados vacunos del carrizal, pero se encontraron con otro problema, debido a la sequía no hay pasto y no hay agua en los tajamares, y los productores tuvieron que colaborar entre sí para contratar una máquina privada para que limpie los tajamares, ya que hasta el momento no hay ayuda del Gobierno Nacional ni departamental” puntualizó.

Indicó que la situación cada vez se vuelve crítica, ya que el sector turístico fue afectado y no hay ingreso económico en la ciudad " Debido a la crecida fueron suspendidos los lugares turísticos y dejamos de recibir turistas por lo tanto no hay ingresos económicos y la situación se vuelve muy complicada y crítica” señaló.

Según el informe hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) el caudal del río Paraná seguirá subiendo hasta el día lunes para posteriormente ir bajando gradualmente.

Necesitan maquinarias

El concejal municipal de Cerrito, Ever Molinas, solicitó a las autoridades nacionales que envíen en lazona de manera urgente maquinarias como la retroexcavadora, pala cargadora y camión cisterna para la limpieza y acarreo del agua.

" Nosotros necesitamos urgente maquinarias como la retroexcavadora, pala cargadora, y un camión cisterna para luego de limpiar los tajamares llenarlo de agua para que los animales vacunos beban tranquilamente, el trabajo que se hace en forma privada no es suficiente” señaló.

Cabe recordar que en la zona sur de Ñeembucú, las precipitaciones de los últimos días no fueron suficientes para que se junten el agua en los tajamares y en los esteros. En casi todos los distritos cayó un mínimo de 20 a 30 mm de lluvias y para que los esteros y tajamares se llenen se precisa de un una cantidad de 100 a 150 mm de precipitaciones.