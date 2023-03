Protegida del clan Fretes recibe orden de detención tras investigaciones

El fiscal Dr. Juan Manuel Benítez, confirmó que el Ministerio Público dictó una orden de detención contra la abogada Ana Mora de Ramírez. Aseveró que hace una semana ya se emitió la orden y la misa se encuentra forajida de la ley.

Lea más: Protegida del clan Fretes culpa a uno de sus miembros de su imputación

La abogada y su hijo Óscar Fabián Ramírez Mora son miembros de un esquema protegido por el clan Fretes y ya fueron imputados por los supuestos hechos de producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso. “Yo me encuentro recusado en esta causa, creo que por tercera vez, al igual que los fiscales de Alto Paraná también. Pero sí tiene orden de detención hace más de una semana”, explicó el agente.

Tres imputaciones

Detalló el fiscal que contra la mujer pesa la imputación realizada por la fiscal María Estefanía González, por producción de documentos no auténticos y usos de esos documentos. También la imputación realizada por el fiscal José Núñez, de San Juan Nepomuceno, por apropiación de inmueble y coacción. En la imputación realizada por la fiscal Liza Martínez es por delito contra el medio ambiente. “Son tres imputaciones hasta ahora y nosotros estamos avanzando en la investigación de otro hecho punible de coacción grave”, aseveró.

Lea más: Oro quedó en manos de políticos y rosca de Fretes

El fiscal sostuvo que la cuarta investigación está ligada a un hecho posterior a la intervención del fiscal Núñez, volvieron a ingresar al inmueble coaccionando gravemente e incitando a la violencia para destruir una resolución fiscal. Se trata del despojo de una valiosa mina de oro ubicada en Paso Yobái.

No tienen conocimiento del paradero de la mujer ni de su familia

Aseveró que no se maneja más información de ella y ni su familia, más que los datos proveídos mediante sus abogados. “Ellos presentan escritos en todos lados como en los juzgados. Denuncias mediáticas según tengo entendido, que nosotros no tenemos en cuenta. Nosotros no tenemos conocimiento de dónde están ni cuáles son sus intenciones”, manifestó.

El agente declaró que han solicitado, en las cuatro ocasiones que fueron imputados, que se presenten ante el juzgado para aceptar las medidas que se les pueda dar ante los presuntos hechos punibles, pero en ninguna se han presentado dando situaciones dilatorias.

Esta nueva acción fiscal se determinan tras las acciones violentas en contra de las decisiones del fiscal de San Juan Nepomuceno, quien ya ha tomado cuenta del inmueble, foco de conflicto y así han decretado la orden de detención.

Lea más: Clan Fretes aparece ligado a intento de negociado de tierras con el Indert

“Básicamente cuando uno tiene una imputación por las justicia, uno tiene que ponerse a disposición y presentar su descargo. Esa es la garantía que tiene el debido proceso”, sentenció.

También paralizó el caso 31M

Ana Mora de Ramírez también es la principal responsable de que la causa por el asesinato del joven Rodrigo Quintana no avance, denunciaron los familiares del dirigente liberal. La abogada y su hijo pretendieron excluir a los padres de Rodrigo de la causa, además presentaron más de 40 recursos dilatorios