“Probablemente no existan causas muy lícitas”, dicen sobre llamativo “aferramiento al poder” de Kriskovich y Velázquez

El cardenal Adalberto Martínez Flores confirmó que pidió la desvinculación del profesor Cristian Kriskovich, denunciado por acoso sexual en 2014. Sin embargo, la solicitud fue interpretada por el rector de la Universidad Católica de Asunción, Narciso Velázquez, como un pedido de informe.

Édgar Servín, asesor jurídico del Arzobispado de Asunción, habló sobre la crisis y resaltó que los problemas en la institución ya se originaron en el 2008 y recién ahora están estallando. “Entiendo que la nota que el cardenal envió al rector de la Universidad Católica de Asunción fue una nota de argumentos sólidos y evaluados por exegetas del derecho canónico”, indicó en contacto con ABC Cardinal.

No obstante, sobre la no destitución pese a un pedido directo superior, indicó que las causas podrían ir más allá de lo legal. “Ese aferramiento al poder a mí me hace un mal talante y me hace pensar que probablemente no existan causas muy lícitas al respecto”, consideró el asesor jurídico.

En ese sentido, indicó que el problema dentro de la institución educativa va a terminar teniendo una solución directa desde la Iglesia católica, en Roma. “En algún momento, alguna decisión se va a tomar (...) La Conferencia Episcopal está observando. Nada se deja de lado. Todo se observa”, consideró el abogado.

El pedido del cardenal Martínez de destituir a Kriskovich será analizado por el consejo de gobierno de la Universidad Católica, aunque su rector, el sacerdote Narciso Velázquez, ya adelantó una justificación para su continuidad.

Velázquez dijo que Belén Whittingslow todavía tiene pendiente una causa por su supuesta participación en la compra de notas, debido a que la estudiante pidió refugio en el Uruguay, por lo que esperan que se presente ante la Justicia.

En el caso de Kriskovich, justificó la permanencia del docente señalando que fue sometido a un proceso tanto internamente como en la justicia ordinaria y fue sobreseído en ambas instancias.