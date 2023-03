Mujer da a luz en pleno pasillo del Hospital Nacional de Itauguá

La mujer que fue hasta el Hospital Nacional de Itauguá en pleno trabajo de parto fue identificada como Rossana Villar, de 32 años, oriunda de la ciudad de Areguá. La paciente fue atendida en el pasillo por el Dr. Cristóbal Canale, y dio a luz a un bebé de 2,900 kg., de 36 semanas de gestación.

El bebé quedó internado para que pudiera continuar con el proceso de crecimiento en incubadora, mientras que la mamá también quedó internada porque fue sometida a una cirugía de ligadura de trompas a pedido de la paciente.

Según informó el jefe de Ginecología, el Dr. Alfredo Yaluk, la paciente llegó hasta el centro asistencial en una etapa avanzada de parto. “Cuando llegó al hospital ya estaba en periodo expulsivo -como decimos nosotros-, o sea, el bebé ya estaba naciendo. No vamos a ocultar el hecho, lastimosamente ella dio a luz en el pasillo de la sala de Urgencias del Hospital”, comentó el jefe de Ginecología del Hospital Nacional de Itauguá.

“Ella ya estuvo internada con nosotros por un cuadro de amenaza prematura de parto. Ella estaba con un embarazo que no era de término. Ella fue dada de alta del hospital el día viernes para que vaya a su casa a completar su tratamiento. Sin embargo, ella volvió al Hospital el día de ayer porque sentía molestias. La examinaron, y al no encontrar en ella ningún síntoma se le aconsejó ir nuevamente a su casa a seguir su reposo. Nuevamente en horas de la noche y madrugada volvió, pero ya con trabajo de parto muy avanzado”, refirió.

Justifican falta de atención a embarazada debido a colapso por chikunguña

Según explicó el Dr. Alfredo Yaluk, la mujer tuvo que esperar que sea atendida porque no había médicos de guardia que la pudiesen atender, y tampoco había espacio para que la mujer pudiera dar a luz dentro de una sala de parto. “Estamos rebasados de pacientes con cuadros de chikunguña, y no podemos dejar de lado a todas las pacientes que ya están dentro de la sala porque no tenemos espacio físico”, expresó.

Explicó que cuentan con 75 camas en el área de maternidad, de las cuales más del 50% están ocupadas por pacientes con chikunguña. Mencionó, además, que no solamente hay pacientes con cuadros de chikunguña, sino que también los personales están enfermos.

“Hay una disminución importante del personal, no solamente médico, también de otras áreas. Lastimosamente todos los guardias de turno estaban en procedimiento, y cuando llegó la señora ya a punto de dar a luz la tuvieron que contener en el pasillo”, mencionó.