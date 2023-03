Chikunguña: aparente descenso de casos es en realidad por dispersión, aseguran desde Salud

El Ministerio de Salud informó que la epidemia de chikunguña está actualmente en una especie de meseta, coincidente con una importante dispersión de casos, que anteriormente se concentraban en Central y Capital, pero que hoy crece en el interior del país.

Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud, confirmó que las cifras de las tres últimas semanas se mantienen en alrededor de los once mil casos, rondando casi los doce mil, cifra que se viene repitiendo en los últimos informes sin mucha diferencia.

Sequera señalo que, si bien mirando los gráficos parecería que se está registrando un ligero descenso, estiman que en realidad se trataría de una gran meseta.

Aseguró también que hay un descenso en los test y que mucha gente ya no va a consultar o no se hace el examen. También dijo que se está dando más importancia a la situación clínica y si uno de la familia da positivo y el resto tiene síntomas, estos últimos ya no se hacen el test.

Dispersión hacia el interior dificulta recolección de datos

En cuanto a las cifras de casos, mostró que Central y Capital siguen liderando a nivel país, con un 47% y 20% de los casos, sumando entre ambas zonas el 67% de los casos registrados, a diferencia de los 95% de casos que registraban tiempo atrás.

Esto, aseguró, se da en contrapartida a un aumento de casos registrados en las principales zonas urbanas del interior del país. Alto Paraná ya trepó al 8% de los casos, Amambay subió hasta un 4%, al igual que el departamento de Paraguarí, seguido por Cordillera, con un 3% de los casos.

Sequera aseguró que esta dispersión hacia el interior del país también dificultará la recolección de los datos, por la distancia, mientras estos casos empiecen a alejarse de las zonas más urbanizadas.

Situación epidemiológica de Central

En el departamento Central, las notificaciones siguen siendo más altas en San Lorenzo, dejando atrás a Mariano Roque Alonso y Limpio y convirtiéndose así en el epicentro de distribución de la arbovirosis.

En cuanto a los casos positivos de chikunguña, la vecina ciudad de Luque es la que lidera los registros, con más de 900 casos, seguida por San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora y Lambaré, con entre 500 y 850 casos.

Un poco más atrás pero en situación preocupante están distritos como Villa Elisa, San Antonio, Ñemby, Ypané, Itauguá e Itá, con entre 100 y 500 casos positivos.

En último rango están hoy municipios como Limpio, Areguá, Ypacaraí, J. Augusto Saldívar, Guarambaré, Villeta y Nueva Italia, todos con menos de 100 casos positivos.

Cuatro barrios de Asunción son los más comprometidos

En Asunción, cuatro son los barrios más comprometidos: Sajonia, Pettirossi, San Pablo y Trinidad, todos con cerca de doscientos casos positivos.

Además, hay muy pocos barrios que estén con menos de diez casos positivos, como Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Catedral, Jukyty, Terminal, Itay, Ñu Guasu, Mbocayaty, Virgen de la Asunción, Bañado Cara Cara, San Blas y De las Residentas.

El resto de los barrios de la capital tienen actualmente entre diez y cien casos positivos, por lo que también están en riesgo.

