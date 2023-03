Se complica salud del bebé que nació en el piso del Hospital Nacional

En la mañana de este viernes, los médicos indicaban que el niño estaba intubado y con antibióticos en la unidad de terapia intensiva neonatal, pero en las primeras horas de esta tarde se habría producido una complicación, según señala la abuela del pequeño que lucha por vivir desde los primeros segundos de vida.

“Quiero que me digan que mi nieto está bien, no que me habiliten la farmacia, yo voy a hacer de todo para conseguir los medicamentos. Quiero que se ocupen de la salud de mi nieto”, dijo con la voz entrecortada Pablina Cañete.

Agregó que la madre de la criatura está en recuperación, que si bien le dieron una sala, ella se encuentra en el pasillo de terapia neonatal atenta a su hijo y muy preocupada.

“Está parada en el pasillo, esperando noticias de su hijo, ahora voy a pedir que nos traigan una silla de mi casa, para que por lo menos se siente, porque ella está convaleciente”, expresó la abuela del recién nacido a ABC Color.

Consultas durante el embarazo: fue trasladada de Capiatá a Itauguá

La mujer inició su tratamiento en el Hospital Materno Infantil de Capiatá, según su madre, de donde fue trasladada hasta el Hospital Nacional de Itauguá hace aproximadamente dos meses.

El cambio se dio por la facilidad de especialistas y medicamentos con que se cuenta en Itauguá, indica Pablina.

Su hija fue tratada e incluso internada 11 días en el Hospital Nacional de Itauguá por una infección y posteriormente fue dada de alta.

Ella vive en Areguá con su familia. Tiene tres hijos, de 14, 11 y 2 años, los cuales también nacieron prematuros.

Las últimas semanas se encontraba en la casa de su madre en la ciudad de Itá, por lo que el Hospital de Itauguá le quedaba más cerca.

La mañana del parto en el Hospital Nacional de Itauguá

Llegaron al Hospital Nacional de Itauguá a la 05:40 y dio a luz a las 06:30, aproximadamente.

Comenta Pablina que la persona que realiza el ingreso a la urgencia fue la que no gestionó que un personal de blanco le asistiera de manera urgente a su hija.

“Fueron los pacientes que estaban esperando los que me ayudaron a acostarle en el suelo para que tenga su bebé”, indicó.

Una profesional de la salud se acercó, cuando ya nació el bebé y le dijo a Paulina “no es mi trabajo, pero te voy a ayudar”, recuerda.

Finalmente, vino un médico y se llevó al niño y posteriormente asistieron a la mujer luego de que diera a luz en el piso y que Paulina pidiera auxilio a gritos e incluso golpeara varias puertas de manera ofuscada, buscando ayuda.

Versión del jefe de ginecología, Alfredo Yaluk, durante la conferencia de prensa

Ella estaba con una infección en las vías urinarias, lo que causó que ella tenga contracciones .

Estuvo internada y fue dada de alta hace 8 días, con las indicaciones de volver si tenía molestias, para ser evaluada.

Ella es de Areguá , donde el Hospital tiene cerrada circunstancialmente el área de maternidad, por lo que ella acudió al Hospital Nacional de Itauguá.

Es su tercer embarazo . Y suele ser mucho más rápido (el parto). Una paciente que ya tuvo otros partos puede llegar con trabajo expulsivo.

Retornó al hospital el pasado miércoles, por algunas molestias . Fue evaluada en el área de urgencias, donde no constataron contracciones . Al realizar exámenes del cuello uterino se encontraron modificaciones con relación a su ingreso previo.

El miércoles en horas de la tarde, se le sugiere que vuelva a su domicilio y en caso de molestias que vuelva al Hospital. No estaba con trabajo de parto activo.

El jueves , aproximadamente a las 05:30 o 06:00, ella regresa al Hospital refiriendo más molestias.

El plantel que estaba de guardia estaba bastante reducido por reposos y los que estaban, atendían a otros pacientes.

En esa área no hay cámaras de circuito cerrado.

¿Por qué la embarazada no se quedó internada el miércoles?

“El Hospital está en una situación de crisis importante por chikunguña”, asegura el doctor Alfredo Yaluk.

Explica que la guía de atención del Ministerio de Salud dice que las pacientes que lleguen para consultar por fiebre deben ser ingresadas, tanto la madre como el niño, y por otro lado, el recién nacido debe quedar durante 7 días por si aparezca la infección.

“El ritmo de recambio de camas se ve un tanto obstruido porque una mujer que tuvo un parto, que habitualmente en 48 horas se va, pero con su bebé internado no puedo sacarle de la cama. Estar en el Hospital en este momento es un riesgo por la cantidad de mosquitos que hay”, manifestó.

Fue la explicación que intentó dar el médico, al ser consultado por qué la mujer no quedó internada el miércoles, cuando ya asistió al nosocomio.

La misma rompió bolsa y se encontraba con muchas contracciones, por lo que comenzó a sentirse muy mal y fue llevada hasta un baño donde comenzó el trabajo de parto. Fue sacada hasta el pasillo por su madre y una mujer que se encontraba en ese momento en el baño. Allí nació su cuarto hijo, mientras esperaba una atención digna y su madre suplicaba a gritos atención urgente.